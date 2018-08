Horoscop 23 august. Noroc pe toate planurile pentru o zodie! Parcă i-a pus Dumnezeu mâna în cap!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 23 august 2018.

Berbec



Ai avut niste discutii cu cineva din familie care nu intelege ca ai nevoie de mai multa independenta. Te simti controlat la tot pasul si nu iti convine asta.



Taur



Ai mult de lucru, dar mintea nu isi sta deloc la treaba. Ai aflat ca acasa te asteapta o surpriza si nu mai ai rabdare. Toata ziua o sa stai cu ochii pe ceas.



Gemeni



Ai grija ce faci astazi la locul de munca, dar mai ales ce spui. Incearca sa dai dovada de diplomatie in orice situatie.



Rac



Daca ai de semnat ceva, astazi pare a fi ziua perfecta. Simtul tau de afacerist e la cote maxime, asa ca vei incheia cu usurinta parteneriate noi.



Leu



Partenerul de viata debuteaza intr-un domeniu nou si ai mari emotii. A investit timp si bani intr-un proiect, iar tu i-ai fost alaturi in fiecare moment.



Fecioara



Nu iti vine sa crezi ce afli cand ajungi la job. Nu te asteptai la asa ceva si nu stii cum sa reactionezi. Momentul te umple de fericire. Viata ta ar putea lua o alta turnura de acum, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Iti petreci toata dimineata facand calcule. Intampini niste probleme de ordin financiar si cauti o varianta pentru a iesi din impas. Pe viitor, incearca sa fii mai atent la cheltuieli.



Scorpion



Cu toate ca ti se cere sa te opresti, tu te ambitionezi sa mergi pana la capat. Pe raspunderea ta. Seara vei avea parte de o discutie interesanta cu cineva, care iti va da de gandit.



Sagetator



Te asteapta o zi speciala. Vei avea parte de ceva ce ar putea aduce o mare schimbare in viata ta. Acum, insa, depinde de tine, daca vei fi dispus sa accepti sau vei prefera sa ignori totul…



Capricorn



Cineva apropiat are, in ultima vreme, o atitudine care te pune pe ganduri. Esti afectat pentru ca nu intelegi ce se intampla. Te hotarasti sa pui niste intrebari!



Varsator



Te simti cam obosit si abia astepti sa vina sfarsitul saptamanii sa te odihnesti. Revino-ti! Pana atunci mai ai de rezolvat multe la job. Mai ales ca ai senzatia ca sefii sunt cu ochii pe tine...



Pesti



Dupa discutia de astazi te vei lamuri si nu vei mai avea niciun dubiu in privinta unei probleme ce tine de viata personala. Acum poti merge mai departe, fara aceste griji.