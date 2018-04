Horoscop 23 aprilie. Două zodii au parte de o zi de vis! De unde dau, primesc însutit!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziue de luni, 23 aprilie 2018.

Berbec



Urmeaza cateva ore destul de solicitante la munca. Seara vei fi epuizat, dar vei constata ca a meritat fiecare minut pentru ca ai avut ocazia sa intalnesti persoane interesante si ai reusit sa faci totul exact asa cum ti-ai propus.



Taur



Incearca sa profiti de orice ora libera pentru a face putina miscare. In felul acesta, starea ta fizica si psihica va avea doar de castigat. Ai multe pe cap, dar poti gasi timp pentru toate daca vrei.



Gemeni



Demarezi un proiect nou, o mare ambitie de a ta. Va trebui sa faci tot ceea ce poti pentru ca totul sa iasa asa cum ai promis. In sens contrar, sefii isi vor pierde increderea in tine.



Rac



Partenerul insista sa te implici si tu in niste treburi ce tin de casa. Chiar daca nu poti spune ca e pasiunea ta sa muti mobila si sa zugravesti pereti, incearca, totusi, sa participi si tu cu ceva, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Nu ai chef de munca si ai sta in pat sa mai dormi, dar nu este vorba de lene. Daca crezi ca nu esti bine, ia-ti liber si fugi la medic. Poate fi vina asteniei de primavara, dar mai bine faci o verificare.



Fecioara



Te deranjeaza ca un amic nu si-a tinut o promisiune si, drept urmare, ai intrat intr-o mica incurcatura. Reusesti sa salvezi situatia in ultimul moment cu ajutorul unei persoane de la care nu te-ai fi asteptat la un asemenea gest.



Balanta



Desi abia s-a terminat weekend-ul, simti nevoia sa te mai odihnesti. Incepe cu o mica vacanta. Pleaca cateva zile undeva, departe de zgomotul orasului. In plus, vei avea timp sa te gandesti mai mult la tine.



Scorpion



Ai agenda plina pe ziua de azi si continua sa mai apara probleme de rezolvat. Cere ajutorul cuiva. Sa duci de unul singur totul nu pare cea mai buna idee. Mai ales ca partenerul de viata te asteapta acasa devreme...



Sagetator



Ai o atitudine nepotrivita fata de un coleg de la munca. Gandeste-te bine ce faci pentru ca nu vei avea nimic de castigat daca continui asa, mai ales ca nu e vina ta pentru ceea ce se intampla. E mai simplu sa-l ignori.



Capricorn



Ai mari emotii astazi pentru ca totii ochii sunt atintiti asupra ta. Esti personajul principal al unei sedinte care are loc astazi si nu vrei sa faci vreo gafa.



Varsator



Iti merge din ce in ce mai bine in plan sentimental. Simti ca relatia ta cu persoana iubita merge din ce in ce mai bine. Ati rezolvat un conflict pe care l-ati avut de curand si acum priviti altfel situatia voastra.



Pesti



Te-ai ocupat in weekend destul de mult de look-ul tau si ai facut o serie de schimbari interesante. Nu te mira ca astazi atragi toate privirile. Ai grija doar sa nu-i oferi partenerului prea multe motive de gelozie.