Horoscop 22 august. Zodia care ajunge la sapă de lemn. Mai jos de atât nu se poate!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 22 august 2018.

Berbec



Te ocupi cu entuziasm de o noua sarcina primita la job, insa nu stii cand sa te opresti si ajungi sa te epuizezi.



Taur



Ti-ai fixat un program pentru astazi si trebuie sa te tii de el, daca vrei sa respecti cuvantul dat unui prieten.



Gemeni



E mijlocul saptamanii si esti plin de energie si dornic de munca. Colegii de la job sunt un pic suspiciosi, nu inteleg de unde ai atatea rezerve, mai ales pe caldura asta...



Rac



Nu vei avea o zi prea placuta la birou, azi, din cauza unui mic incident care te va afecta si pe tine.



Leu



Ai foarte mult de alergat astazi asa ca ar fi bine sa nu pierzi timpul cu cafeaua dimineata. Ia-o la pachet si fugi sa termini totul la birou daca nu vrei sa ramai si dupa sfarsitul programului.



Fecioara



Vestea primita de dimineata te va preocupa pana spre seara. E vorba de o problema careia trebuie sa-i gasesti repede solutia si nu stii de unde sa incepi. Solutia vine din partea cui nu te-ai fi asteptat, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Te-a impresionat de gestul unui prieten. Stiai ca te poti baza pe el la nevoie la orice ora din zi sau din noapte, dar faptul ca a renuntat la ceva pentru tine te lasa fara cuvinte.



Scorpion



Fa un efort si nu intarzia astazi la job. Daca ajungi la timp, ai ocazia sa cunosti o persoana care are niste idei grozave pentru afacerea ta.



Sagetator



Esti constient ca se apropie termenul limita pentru ceva ce trebuie sa fie gata si, totusi, nu prea te omori cu munca.



Capricorn



Desi esti aglomerat, gaseste timp sa pui la punct planurile pentru evenimentul care urmeaza sa aiba loc la sfarsitul saptamanii in familia ta.



Varsator



Ai pornit de acasa hotarat sa pui la punct niste aspect care te deranjeaza la locul de munca. Te razgandesti in scurt timp dupa ce primesti un telefon.



Pesti



Ai parte de o zi foarte plina, la munca. Nu o sa apuci sa termini tot ceea ce ti-ai planuit, asa ca lasa deoparte orgoliul si accepta ajutorul cuiva.