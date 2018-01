FOTO EXPLICATIE: Horoscop 22-28 ianuarie 2018. Ce să faci şi ce să NU faci, pentru binele tău

Horoscopul saptamanal spiritual realizat de astrologii de talie mondiala de la Astrostyle prezinta fiecarei zodii in parte de ce trebuie sa tina cont cu adevarat in saptamana ce urmeaza ca sa se apropie de implinirea dorintelor lor si mai ales ce sa nu faca, ce greseli sa evite.

Un sfat binevenit la momentul potrivit te poate scuti de neplaceri si te poate pune pe drumul tau spre succes.



Berbec - Respecta-ti banii



Da un aer proaspat domeniului tau financiar si lasa o vreme cheltuielile mari. Luna de Miercuri din Taur te indeamna sa te opresti din a arunca cu banii fara chibzuinta, cumparand compulsiv doar pentru ca iti place un produs. Ai muncit mult si greu pentru banii tai, nu-i asa, Berbecule? Da, e greu sa te opresti din a mai cauta pe Google diverse alte lucruri minunate de care crezi ca ai atata nevoie, fie pentru casa fie pentru tine. Dar daca vrei sa iei avantajul maxim al acestei saptamani pentru tine, gandeste mai mult in termeni de “piese in care investesc” sau lucruri clasice care iti infrumuseteaza garderoba si pe care le poti folosi oricand mult timp. Chiar mai bine de atat pentru tine este sa iti permiti sa te rasfeti cu vreo cumparatura noua numai dupa ce ti-ai pus la punct ce economii ai facut saptamana ce a trecut, ce bani ai pus deoparte pentru concediul de vara sau pentru alte nevoi viitoare, ca sa nu mai vorbim de plata cheltuielilor curente. Poate ca nu este cel mai inspirat lucru pe care il citesc, dar e mult mai inteligent sa incepi sa te gandesti la ce sume vei trece anul acesta la coloana de venituri! De unde produci banii aceia noi din care vrei sa faci noi cumparaturi? Mici ajustari iti vor aduce mari satisfactii mai ales daca iti pui acei bani cash deoparte intr-un fond de investitii care o sa iti aduca beneficii clare in viitor. E vremea sa invatati si mai multe despre eficienta financiara, Berbeci dragi.



Taur - Gata de decolare spre succes? Mai stai un pic



Esti gata de decolare, Taure ? Patrarul armonios de Luna de Miercuri ajunge in Taur si iti da un fin suport pentru drumul tau in implinirea obiectivelor pe care ti le-ai propus in 2018. Insa nu este nevoie sa te propulsezi ca o nava de misiune spatiala spre Marte. O abordare mai ponderata este intotdeauna benefica pentru semnul tau zodiacal care mereu este pus pe fapte mari. Ca atare, daca te agiti din rasputeri sa obtii rezultate mari in 2018, stai un pic si intreaba-te de ce vrei acest lucru. Te afli intr-un deadline strans al unui proiect important sau incerci sa te motivezi punand presiune pe tine? Stresul este un combustibil ieftin, Taure. Te poate ajuta sa decolezi, dar nu te ajuta sa si zbori sus mult timp. Pondereaza-ti adrenalina si foloseste aceasta saptamana intelept, mai degraba planificand pasii urmatori ai succesului dorit. Focuseaza-te pe una sau maxim doua obiective pe luna. Foloseste acest timp de iarna pentru dezvoltarea ta personala. Inscrie-te la un curs online si fa o actiune practica cum ar fi sport la sala sau orice inseamna investitie in tine. Nu va dura mult si vei vedea rezultate concrete pozitive in viata ta.



