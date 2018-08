Horoscop 21 august. Zodia care va descoperi adevăruri dureroase. Viaţa i se schimbă radical!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 21 august 2018.

Berbec



Astazi ai mult de lucru. Ai trecut de niste problemele de sanatate care nu ti-au mai permis o perioada sa te ocupi de ceva ce aveai in lucru. Te va ajuta si partenerul de viata.



Taur



Ai terminat cu bine un proiect pe care-l aveai in lucru, chiar inainte de termen si acum te astepti la laude din partea sefilor. Esti descumpanit cand, in loc de felicitari, primesti si mai mult de munca.



Gemeni



Te bagi unde nu te priveste si ajungi sa regreti. Chiar daca nu poti sta deoparte cand vezi ca se intampla anumite nedreptati, mai bine abtine-te pentru ca vei ajunge in mijlocul scandalului. Retrage-te la timp.



Rac



Ar trebui sa fii atent la sedinta, dar iti zboara gandul undeva departe. Tocmai te-ai intors din vacanta perfecta si inca nu poti, dar nici nu vrei sa intri in ritmul de la birou. Ai grija sa nu te prinda cineva pe picior gresit.



Leu



Muncesti intens astazi, fara nicio pauza, ca sa termini ce ai de facut si ignori tot ce se intampla in jurul tau. Nici la mesajele personale nu reactionezi. Totusi, fa o selectie, unele ar putea fi urgente!



Fecioara



Te confrunti cu o situatie cu care nu esti obisnuit. Problema e ca nu ai nici macar o idee despre cum ar trebui sa reactionezi. Nu pierde timpul cu analize sofisticate, bazeaza-te mai mult pe intuitie.



Balanta



Niste facturi care asteapta sa fie platite te obliga sa iti tii banii in portofel. Chiar daca esti tentat de ceea ce vezi in jur, incearca sa te abtii. Nu este momentul sa faci un imprumut, scrie Ziua de Cluj.



Scorpion



Ai o zi extrem de ocupata si ai ajuns sa semeni cu un titirez care se invarte de colo-colo cu viteza. Nu ai timp de stat la discutii, asa ca modul tau de comunicare de astazi se rezuma la unul mai mult gestual. Unii vor crede ca ai patit ceva...



Sagetator



Esti genul care reactioneaza destul de puternic atunci cand lucrurile nu merg asa cum ar trebui. Incearca sa te temperezi pentru ca din cauza unor vorbe aruncate la nervi risti sa iti strici relatiile cu cei din jur.



Capricorn



Incearca sa stai departe astazi de persoanele despre care stii ca nu te plac, pentru ca vor iesi scantei. Dupa-amiaza vei face un drum mai lung, asa ca vei ajunge acasa mai tarziu ca de obicei.



Varsator



Ai parte de un mic incident la locul de munca, insa colegii te vor ajuta sa treci usor peste eveniment. Seara esti asteptat de prieteni in oras si vei uita de toate neplacerile.



Pesti



Ai emotii pentru partenerul de viata. Trece printr-un moment important si tu il traiesti la aceeasi intensitate. In scurt timp vei putea rasufla usurat pentru ca vestile primite vor fi cele mai bune.