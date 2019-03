Horoscop 2019. Ce îți aduce o primăvară cu 4 planete retrograde

Astrologii anunta ca aceasta primavara va aduce o trezire necesara fiecare zodii, dar si multe surprize.

BERBEC

Primavara 2019 debuteaza provocator pentru personalitatea ta, Berbecule, dar dupa ce iti vei da seama cum sa iti faci drumul printre obstacole, totul va incepe sa fie chiar foarte dragut si dulce. Trebuie sa ai rabdare, in special in luna martie, pentru ca Mercur este retrograd si iti poate deraia lucrurile si arunca viata curenta in directii neanticipate. Cheia de a trece prin toate este sa iei totul usor si cu zambetul pe buze si sa indraznesti sa fii curajos. Aprilie se arata a fi o luna norocoasa pentru tine. Este un sezon in care merita sa incerci lucruri noi. Spiritul tau puternic va atrage prieteni atractivi si interese noi picante de amor. Gaseste ceva pentru care simti pasiune si nu lasa nimic sa te opreasca din a-ti atinge scopurile. Pune-ti energia buna in slujba lumii din jurul tau si vei culege recompense.



TAUR

Primavara 2019 va fi marcata de schimbari si determinare neobosita din partea ta, Taurule. Acasa, in relatia ta si la munca, personalitatea ta va decide sa preia controlul si sa ia decizii importante. Daca esti nefericit de cum merg lucrurile pe un domeniu, aceasta primavara iti da ocazia perfecta sa faci schimbarile necesare si sa avansezi spre scopul tau. Natura ta incapatanata, dar practica te mai baga in unele blocaje, dar adu-ti ambitia la inaintare si vei iesi din orice. Intalneste oameni noi, fa lucruri noi! Nu uita sa iti iei des timp liber pentru tine insuti si sa te asiguri ca te mentii fericit. Sezonul este al tau daca il vrei, deci du-te sa-l iei!







