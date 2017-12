FOTO EXPLICATIE: Horoscop 2018. Schimbări și deschidere către noi orizonturi pentru toate zodiile

Dacă 2016 a stat sub semnul unui joc discret între Cardinal și Mutabil, iar 2017 a adus cu sine, cel puțin către sfârșitul său, un marcaj puternic pe semnele de Apă și Pământ din urmă, anul 2018 promite să spargă acest tipar.

Ingresul lui Uranus în zodia Taurului de la mijlocul lunii mai aduce în prim plan semnele Fixe, iar intrarea lui Jupiter în domiciliul său diurn, Săgetătorul, consolidează dominația energiei Mutabile instaurate în 2014. Se întrevede așadar un an 2018 de sedimentare a schimbărilor care au avut loc de ceva timp încoace, dar și de deschidere către noi orizonturi odată ce ne-am lămurit care ne este poziția actuală.



Dar cum atmosfera unui an nu se judecă pe baza a doar două evenimente cosmice, vă invit să-i aruncăm o privire de ansamblu.



Jupiter (Scorpion) sextil Pluto (Capricorn): nu mă mai sperie nimic



La începutul, mijlocul și către finele anului 2018, Jupiter aflat în semnul Scorpionului aderă la un aspect armonios de sextil cu Pluto din zodia Capricornului. Cu toate că potențialul energetic al acestei configurații este unul discret, recurența sa din acest an îl face demn de menționat în cadrul caracterizării astrologice generale a anului 2018. Pe plan individual, cei care și-au explorat (Jupiter) latura sexuală, fricile, frustrările și viciile (Scorpion) între 2012 și 2015, când Saturn s-a mișcat prin semnul Scorpionului, pot ajunge să întoarcă în favoarea lor acele situații în care se cutremură din temelii (Pluto) status quo-ul (Capricorn) unui sector al vieții lor. Ceea ce am obținut în timpul acelui tranzit, cunoașterea propriilor limite, ne permite să transformăm într-un atuu orice scenariu care altădată ne aducea în pragul unei căderi.



La nivel colectiv, această conjunctură astrală se poate manifesta asemenei unei săbii cu două tăișuri. În cel mai fericit caz, susține demersurile oamenilor legii (Jupiter) de a aduce în justiție faptele corupte (Scorpion) ale oficialilor (Capricorn) care au abuzat (Pluto) de puterea care le-a fost conferită. Scenariul sumbru ar fi acela că organele care ar trebui să impună dreptatea (Jupiter) mătură sub covor fărădelegile (Scorpion) înalților demnitari (Capricorn) care și-au folosit autoritatea în scopuri îndoielnice (Pluto), fapt care ar da curs unor jocuri de culise cu adevărat ample. Într-un cuvânt, se poate spune că fie avem parte de o luptă susținută anti-corupție, fie ne confruntăm cu situații în care legea ajunge să favorizeze grupurile de interes împotriva căreia, cel puțin teoretic, ar trebui să lupte. Astfel, fie ne descătușăm, fie ne înecăm și mai tare.



