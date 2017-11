Horoscop 20 noiembrie. Destinul unei zodii pare scris cu AUR. Alta atrage numai rele. Tensiuni

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 20 noiembrie 2017.

Berbec



Primesti o veste mai putin buna si asta te face sa te simti stresat in cea mai mare parte a zilei. Dupa-amiaza esti anuntat ca lucrurile nu sunt chiar asa cum pareau si vei putea rasufla usurat.



Taur



Ai un program foarte incarcat, asa ca o colaborare in afara job-ului nu pare cea mai buna idee pentru tine. Totusi, nu poti refuza oferta. Fii pregatit, urmeaza o perioada destul de grea.



Gemeni



O problema mai veche de sanatate nu-ti da pace si te vezi nevoit sa refuzi participarea la un eveniment programat cu ceva timp in urma.



Rac



Ai asistat la niste discutii in familie cu care nu esti de acord. Deciziile care s-au luat te afecteaza si pe tine si asta nu iti prea surade. Totusi, intelegi ca a sosit momentul sa iti asumi si tu niste responsabilitati, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Esti foarte preocupat de cariera si astepti o promovare. Ai toate sansele sa o obtii cat de curand. Sefii te apreciaza mai ales dupa eforturile din ultima perioada. Sa nu ti se urce la cap!



Fecioara



Nu te lasa influentat de persoana care incearca sa te convinga sa renunti la un proiect explicandu-ti ca e sortit esecului si ca nu merita sa-ti pierzi vremea. E munca ta, iar decizia trebuie sa fie tot a ta.



Balanta



O veste buna venita de departe te aduce in situatia de a sari in sus de fericire chiar in mijlocul sedintei. Nu mai indrazneai sa speri, asa ca acum nici nu-ti mai pasa de consecinte. Fugi sa sarbatoresti cu cei dragi.



Scorpion



Ai avut un weekend plin si esti obosit. Nu ai niciun chef de munca si vei sta cu ochii pe ceas asteptand sa treaca ziua.



Sagetator



Prima zi de munca a saptamanii, prima zi plina pentru tine. Nu vei sta o clipa, toata ziua va trebui sa umbli de colo-colo. Noroc ca acasa exista o persoana care te ajuta, asa ca seara vei avea parte de relaxare.



Capricorn



Incepi relaxat ziua, insa, in scurt timp, devii iritat de afirmatiile unei persoane. Nimeni nu te acuza direct, dar te simti atacat. Nu reactiona pripit, ar putea fi vorba doar de o neantelegere.



Varsator



Simti ca mai ai nevoie de timp, in legatura cu o decize. Nu te grabi, gandeste-te bine acum.



Pesti



E luni, dar tie nu-ti prea pasa. Dupa zilele relaxante din weekend te simti in forma si plin de energie. Asta te va ajuta sa treci cu zambetul pe buze peste orele incarcate de la job.