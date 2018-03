Horoscop 20 martie 2018. Află ce ţi-au rezervat astrele pentru ziua de azi! Veşti bune şi multă iubire: Zodiile care se vor bucura cel mai mult de acest context astral.

Horoscop 20 martie 2018 Berbec

Fii discret in privinta planurilor tale viitoare, invaluie-le intr-o unda de mister, ca nu cumva sa ti le fure altul mai iute in reactii. Ai idei foarte bune, planuri excelente in minte, dar ai si inamici puternici prin preajma care abia asteapta sa prinda un pont si sa profite de el. Uneori e mai bine sa taci si sa faci, si abia dupa ce atingi rezultatele dorite sa incepi sa povestesti lumii ce ai realizat. Asa se petrece si azi, pentru ca daca nu te poti abtine sa nu spui lumii ce ai de gand, vei suferi o mare dezamagire, afland ca altul a pus deja in practica ideile tale.

Horoscop 20 martie 2018 Taur

Desi ar fi suficiente motive de bucurie in jurul tau, anturajul e cel care strica atmosfera. Nimeresti printre oameni care cauta nod in papura chiar si la cele mai frumoase vesti si, in loc sa celebrezi victoria, te trag si pe tine intr-o zona sumbra a indoielii, a temerilor, a intrebarilor cu tenta pesimista. Nu te lasa influentat de astfel de oameni care oricum nu vor fi multumiti cu nimic din ceea ce li se ofera. Vei vedea cat se ciudat reactioneaza ei la vesti bune, punand in evidenta doar punctele lipsa, sensibile si urate ale celor auzite. Nu face ca ei!

Horoscop 20 martie 2018 Gemeni

A venit vremea sa recunosti interventia salvatoare a unor prieteni in rezolvarea problemelor tale actuale. Totul s-a asezat cu bine si rasufli usurat, dar daca tot ai ajuns in acest punct, n-ar strica sa scoti in evidenta recunostinta ta pentru cei care au participat alaturi de tine. A fost un lucru de echipa, unirea mai multor forte intr-un unic sens, toate gravitand in jurul intereselor tale, deci nu trage succesul doar pe turta ta. Daca au contribuit si altii, spune lumii cat de mult au insemnat ei pentru tine si ofera-le si tu ceva in schimb. Nimic nu e pe gratis!

Horoscop 20 martie 2018 Rac

Iti place sa lasi copilul din tine sa se manifeste liber, mai ales cand in preajma ta se afla o persoana care iti inspira autoritate, protectie si putere. Te comporti ca si cum ai fi neputincios, incepator in unele privinte si privesti la cel cu mai multa experienta decat tine ca la eroul tau! Ii recunosti valoarea, superioritatea si stai cu urechile palnie la tot ce are de transmis, pentru ca ai multe de invatat de la o astfel de persoana. Esti ca un burete care absoarbe tot ce aude, convins ca te vei folosi candva de tot ce afli.

Horoscop 20 martie 2018 Leu

Familia e alaturi de tine trup si suflet intr-un moment ca de sarbatoare. Aveti ceva de celebrat impreuna si cei dragi ti se alatura cu bucurie, cu entuziasm, cu energie pozitiva, indreptand spre tine toata dragostea lor! E un moment superb, cu o intensitate emotionala imensa, care se resimte arareori in viata: la casatorii, la venirea pe lume a unui copil, la o mare reusita in plan personal. Impartasesti cu ei aceasta fericire imensa si prezenta lor te motiveaza si mai tare sa pornesti cu si mai mult optimism spre orizonturile care se arata inainte-ti. Totul va fi bine si credeti cu totii, cu tarie, in asta!

Horoscop 20 martie 2018 Fecioara

Privesti deja spre capatul unui proiect la care iti aduci contributia cu multa pasiune si parca intrevezi deja rezultatele promitatoare. Esti din ce in ce mai motivat sa grabesti pasul acum, spre final de capitol, pentru ca ai ambitii mari si vrei ca totul sa iasa perfect! Esti pe drumul cel bun spre un succes total si esti mandru de ceea ce cladesti prin forte proprii, dar ai grija sa nu scazi ritmul tocmai acum, pe ultima suta de metri. Nu fi inca atat de sigur pe succes, pana ce nu pui si ultimul punct la aceasta actiune. Deocamdata merge bine, dar pentru ca te bazezi deja pe reusita, daca scapi ceva din vedere tocmai acum?

Horoscop 20 martie 2018 Balanta

Emotiile tale cresc la cote maxime pentru ca traiesti un eveniment intim care are un efect major asupra starii tale psihice. Spui ca parca un vis ti s-a implinit, ca rugaciunile ti-au fost ascultate, ca cineva acolo sus te-a auzit, pentru ca este exact ceea ce inima ta dorea si sufletul tau astepta. Bucura-te de aceste momente superbe in care inima ta e rasfatata cu senzatii atat de placute, dar nu le impartasi inca nimanui. E nevoie de un pic de discretie, tine-le doar pentru tine, ca sa fii si tu sigur ca ceea ce simti acum e real si are viitor. Daca incepi sa spui la toata lumea, magia se risipeste!

Horoscop 20 martie 2018 Scorpion

Nu esti in cea mai buna forma, lasi gandurile negative sa te conduca, desi ai in jurul tau suficiente motive de bucurie. Asculta-i pe cei care iti prezinta viitorul in lumini optimiste, nu te lasa coplesit de temeri, de indoieli sau de propriile slabiciuni! Ai pe cineva alaturi care te imbarbateaza si nu ai decat de castigat, dar vai, grijile te omoara, nu alta! Incearca, macar pentru o zi, sa nu il mai iei pe nu in brate si sa nu o mai tii doar pe a ta, ca si cum toate ar fi groaznice. Un pic de detasare de norul cel negru te-ar ajuta sa descoperi deja soarele la orizont.

Horoscop 20 martie 2018 Sagetator

Iti iese in cale exact persoana de care aveai nevoie, care iti va face ziua luminoasa, ca atare iesi in lume, cunoaste oameni, da un telefon, pentru ca nici nu stii de unde sare iepurele! Si tu, la randul tau, poti juca un rol cheie in problemele unui prieten care nici nu-ti spune bine prin ce trece, ca tu deja i-ai oferit solutia salvatoare. Schimbul de opinii, dialogul, intalnirile, lucrul in tandem sunt favorizate azi, si fiecare are ceva de castigat. Ai sansa de a te remarca in ochii unei persoane care, de acum inainte, s-ar putea sa te numeasca cel mai bun prieten!

Horoscop 20 martie 2018 Capricorn

Ai alaturi de tine oameni care te indragesc, care te sustin, care te incurajeaza cu vorbe frumoase, si faci tot posibilul ca sa nu-i dezamagesti. Stii ca si ei ofera mult, dar si ei asteapta enorm de la tine. La gesturile lor de afectiune, de prietenie, de sustinere ai si tu multe de oferit in schimb. Te simti bine cand esti incurajat de oameni care cred in tine, de aceea descoperi cat de puternic devii cand ai pe cei dragi alaturi. Ei te imping de la spate iar tu, inapoi, le dai tot ce sta in puterea ta.

Horoscop 20 martie 2018 Pesti

Emotiile tale dau in clocot, prins intr-un iures de evenimente cu efecte contradictorii asupra ta. E ceva ce te cheama inainte si te ambitioneaza sa faci totul sa ajungi mai repede acolo, dar altceva te trage inapoi si isi spune s-o lasi mai moale, pentru ca nu esti suficient de bine pregatit sufleteste. Detii toate resursele unui succes deplin, deci nu lasa latura ta sensibila sa te opreasca din elan. Entuziasmul zilei e imens, energia la cote maxime, doar inima e slaba si nu te sustine in demersurile curajoase spre care ai vrea sa pornesti. Ba poti, deci si tu, inima, hai!

