Horoscop 20 februarie. Ai de cheltuit sume mari de BANI. În schimb, NECAZURI pentru aceste 3 zodii

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de luni, 20 februarie 2017.

Toata lumea stie ca esti persoana potrivita pentru a te ocupa de un proiect important. Mai ramane doar sa se iveasca momentul potrivit si asta ar putea sa se intample chiar zilele astea.



Taur



Responsabilitatea pentru o sarcina dificila la locul de munca iti cere implicare totala. Daca vei continua asa prea mult timp, risti sa ai probleme cu partenerul, caruia nu-i convine situatia.



Gemeni



Fiind prima zi de munca din saptamana, nu te prea grabesti sa ajungi la birou. Deviezi de la drumul obisnuit si ajungi sa intarzii destul de mult. Vei fi nevoit sa lucrezi pana tarziu, pentru a recupera timpul pierdut.



Rac



Toata ziua o sa fii cu zambetul pe buze si orice vezi ti se pare amuzant. Totul este in regula pana in momentul in care te trezesti ca esti singurul din incapere care rade la sedinta dupa discursul sefului.



Leu



Daca nu risti, nu castigi! Cu aceasta deviza iti incepi saptamana si esti gata sa accepti orice provocare. La sfarsitul zilei, ai putea constata ca nu e chiar asa de simplu. Noroc ca totul a fost o joaca.



Fecioara



Un anumit detaliu din cele spuse de persoana iubita iti acapareaza atentia intreaga zi. Ai sentimentul ca ceva nu se potriveste si nu iti dai seama de ce. O persoana din anturajul vostru te va lamuri, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Ajungi la limita rabdarii cu o ruda care are impresia ca esti la dispozitia sa la orice ora din zi. Nu mai poti sa te abtii si ii spui tot ce te deranjeaza.



Scorpion



Va fi o zi excelenta pentru ca vei afla ca o problema de sanatate cu care te confruntai de ceva vreme nu este atat de grava pe cum parea la inceput.



Sagetator



Te decizi ca a venit vremea sa pui lucrurile la punct in legatura cu cineva care iti face zile fripte la munca. Mai ales ca ultima data te-ai ales si cu o penalizare nemeritata.



Capricorn



Desi primesti multe telefoane, incearca sa raspunzi doar la cele urgente, pentru ca ai multa treaba. Ai ramas in urma cu ceva si trebuie sa recuperezi. Nici macar de o cafea nu o sa ai timp.



Varsator



Incasezi niste bani la care nu te asteptai, dar te bucuri foarte mult. Te asezi si iti faci liste interminabile de cumparaturi. Seara, partenerul te va anunta ca are alte planuri cu suma respectiva.



Pesti



Ai repetat zi de zi ceea ce trebuie sa spui cand o sa te intalnesti cu persoana de care esti atras, dar cand se intampla, uiti tot.