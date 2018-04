Horoscop 20 aprilie. Bucurie mare! În sfârşit, norocul e de partea ta. Nu te aşteptai la una ca asta

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 20 aprilie 2018.

BERBEC



Energia de care dati dovada astazi ii va uimi pe cei din jur, care erau obisnuiti cu voi ca fiind o persoane calme, care nu face nimic pe fuga. Aveti grija, pentru ca graba chiar strica treaba.



TAUR



Incercati sa stati mai mult in compania prietenilor pentru a va incarca cu energie pozitiva. Aveti nevoie de asa ceva acum dupa ce ati intampinat cateva probleme la birou.



GEMENI



Nu va uitati in urma si mergeti inainte pe drumul pe care ati pasit. Nu aveti timp de regret si aveti incredere ca ati luat cele mai bune decizii pentru viitorul vostru.



RAC



Se anunta o zi aglomerata, dar si plina de satisfactii, scrie bucurestifm.ro. La amiaza o sa aveti parte de un moment in care o sa simtiti ca nu mai puteti, dar o sa va puneti repede pe picioare.



LEU



Va simtiti nedreptatiti si puneti piciorul in prag. O sa ii spuneti unui coleg tot ceea ce credeti si acesta va realiza ca a gresit fata de voi.



FECIOARA



Descoperiti o noua pasiune si sunteti foarte incantati. Pe langa faptul ca va relaxeaza, luati in calcul si varianta de a castiga niste bani din asta.



BALANTA



Simtiti gustul victoriei si nu vreti sa va opriti aici. Va bucurati foarte mult de ceva ce trebuia sa se intample inca de acum cateva luni, dar mai bine mai tarziu decat niciodata.



SCORPION



Cheia fericirii voastre astazi consta in petrecerea timpului cu partenerul de viata, asa ca terminati cat mai repede activitatile de la job pentru a ajunge rapid acasa.



SAGETATOR



Aveti atat de multe planuri, incat va impotmoliti cand realizati ca ati inceput prea multe si nu aveti timp sa le duceti la bun sfarsit.



CAPRICORN



Chiar daca nu e deloc specific voua, dati dovada de prudenta in ceea ce priveste cheltuielile astazi. Sunteti foarte atenti pe ce dati banii si nu faceti investitii pe termen lung de care nu sunteti foarte siguri.



VARSATOR



Va canalizati toata atentia catre persoana iubita, care se simte putin ignorata in ultima perioada. Va simtiti vinovati pentru asta, asa ca veti face tot posibilul sa va demonstrati iubirea.



PESTI



Ziua aceasta va prinde numai pe drumuri. Intalniti oameni interesanti, dar in acelasi timp munciti foarte mult ca sa va atingeti obiectivele.