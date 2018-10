Horoscop 2 octombrie. Zodia care va cunoaşte adevăruri dureroase. Nimic nu-i merge!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 2 octombrie 2018.

Berbec



Vrei sa-ti surprinzi partenerul si planuiesti ceva special pentru aceasta seara. Ai emotii pentru ca tii foarte mult sa iasa perfect. Linisteste-te si savureaza momentul.



Taur



Se anunta o zi destul de agitata la job. Esti foarte prins cu niste proiecte si s-ar putea sa stai mult peste program. Daca vezi ca merge greu, lasa mandria deoparte si cere ajutorul cuiva.



Gemeni



Ai solicitat ajutor, dar nu ai primit. O persoana pe care o considerai un prieten apropiat te-a dezamagit. Nu te pripii, poate fi vorba de o neintelegere. Mai da-i o sansa!



Rac



Participi la o sedinta importanta si te grabesti sa pui la punct ultimele detalii. Nu ai timp de nimic, ti-ai pus cafeaua la pachet si ai luat un taxi. Numai sa nu ajungi in ultimul moment la birou…



Leu



Planuiesti sa pleci undeva in perioada urmatoare si faci programul, in cele mai mici detalii, inca de pe acum. Esti entuziasmat pentru ca vei fi insotit de cineva foarte drag.



Fecioara



Nu te asteptai la vestea pe care urmeaza sa o primesti astazi. Afli ca vei fi promovat si intri in panica. Fa cumva si stapaneste-ti putin emotiile, acum ca esti sef, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



De ceva vreme tot astepti momentul potrivit pentru a face unele investitii. Se pare ca a sosit. Ai grija, insa, cu cine te asociezi. Gandeste-te bine acum ca sa nu regreti mai tarziu.



Scorpion



Esti incantat. Ai primit un cadou pe care ti-l doreai de multa vreme. Nici nu se putea o surpriza mai placuta. Nu-ti mai poti desprinde privirea de la ceea ce acum iti apartine...



Sagetator



Esti agitat. Urmeaza sa ai o intalnire importanta si te grabesti sa nu intarzii. Viitorul tau profesional poate depinde de asta. Vrei sa ajungi la timp pentru a face o impresie buna.



Capricorn



Te grabesti in tot ceea ce faci astazi, pentru ca vrei ca maine sa ai mai mult timp pentru cei dragi. Ai fost rugat sa iei parte la un eveniment in familie si nu vrei sa dezamagesti.



Varsator



Nu mai esti de acord sa ti se spuna tot timpul ce sa faci. Te decizi sa pui piciorul in parg si sa hotarasti de unul singur.



Pesti



Esti bine dispus si nimic nu iti poate strica astazi starea. Nimeni nu te mai deranjeaza.