Horoscop 2 noiembrie. Numai în pielea ei să nu fii! Zodia pentru care totul se năruie peste noapte

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 2 noiembrie 2018.

Berbec



Esti bine dispus de dimineata. Ceea ce urmeaza sa se intample spre seara iti mentine zambetul pe buze toata ziua. Nici macar blocajele din trafic nu te pot scoate astazi din starea asta.



Taur



Crezi ca ai descoperit ceva legat de o persoana din anturajul tau. Esti tentat sa reactionezi imediat pentru ca vrei sa afli adevarul. Nu fi impulsiv, lasa sa mai treaca timpul. Vei vedea altfel lucrurile privindu-le la rece.



Gemeni



Nu te lasa dezamagit de o mica nereusita. Ai incredere in tine, chiar daca ti se pare ca toti ceilalti se indoiesc. Arata-le ca esti gata sa mergi mai departe. Totul e sa vrei si vei ajunge acolo unde iti doresti, scrie Ziua de Cluj.



Rac



E o perioada mai stresanta la munca si ai senzatia ca zilele stau pe loc. Nu e chiar asa, ci e doar greu. Mai ai rabdare cateva zile, sa se mai linisteasca lucrurile.



Leu



Te grabesti sa nu intarzii. Mai ai ceva de facut inainte de sedinta de astazi. Cu putina concentrare, treci cu bine peste tot. Important este sa ai rabadare si sa asculti parerile tuturor inainte de a incerca sa ti-o impui pe a ta.



Fecioara



Astazi afli niste secrete care te vor face sa iti pui niste intrebari. Cea mai buna cale e sinceritatea. Nu te sfii sa pui intrebari persoanelor implicate. Sunt lucruri care te afecteaza si pe tine.



Balanta



Weekend-ul e aproape si ai chef de relaxare, dar mai ai ceva treaba. Vrei sa eviti orice fel de conflict, asa ca nu te bagi in nicio discutie. Tot ce iti doresti e sa treaca orele si sa ajungi seara acolo unde-ti sunt prietenii.



Scorpion



Esti gata sa-ti strici relatia din cauza unei persoane din familie care tine mortis sa-ti demonstreze ca nu va potriviti. Tu ar trebui sa decizi ce vrei sa faci.



Sagetator



Astazi esti foarte comunicativ. Nu eziti sa iti dai cu parerea pe orice subiect, asa ca iti petreci o buna parte din zi socializand. Nu uita de munca. Daca nu te apuci de treaba vei ramane cam mult in urma.



Capricorn



Te simti obosit si ai vrea sa fii oriunde altundeva, dar nu la munca. Incepe weekend-ul si deja te vezi pe un teren de sport sau undeva la munte.



Varsator



Esti plin de imaginatie, asa ca lucrezi cu mult spor astazi. Este o perioada buna sa incepi sa iti schimbi stilul de viata. Poate reusesti sa faci mai mult sport si sa tii putina dieta.



Pesti



Incerca sa te apropii mai mult de persoana iubita si nu te teme sa iti marturisesti sentimentele. Daca esti fara pereche, priveste in jur, s-ar putea ca jumatatea ta sa fie prin preajma, dar tu inca nu ai observat.