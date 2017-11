Horoscop 2 noiembrie. Zodia care s-ar putea prăbuşi! Clipe de neimaginat, CAPCANE la tot pasul

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de joi, 2 noiembrie 2017.

Berbec



Urmeaza sa dai startul unei noi afaceri. Nu poti spune ca nu ai emotii, insa esti optimist. Ai muncit mult pentru a te asigura ca totul este asa cum vrei sa fie.



Taur



Se asteapta sa te pronunti asupra a ceva. Ai tras de timp cateva saptamani si astazi trebuie sa spui ce ai decis. Nu mai amana, pentru ca nu va fi in avantajul tau.



Gemeni



Te preocupa aspecte ce tin de casa. Vrei sa faci niste schimbari, dar fara sa depasesti bugetul. Nu prea ai cum si asta te indispune. Va trebui sa faci totul treptat, altfel ramai fara niciun ban, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Daca vrei sa sa obtii ceva, trebuie sa iti doresti cu adevarat. Daca nu pui si suflet, s-ar putea sa muncesti inutil. Nu te grabi sa iei o decizie. Afla ce vrei si abia apoi porneste la drum!



Leu



Dupa cateva saptamani mai agitate, programul tau intra, in sfarsit, pe un fagas normal. Acum stii sigur ca poti sa-ti respecti promisiunile facute celor dragi, fara sa-i mai amani. Problema e ca nu prea te mai crede nimeni...



Fecioara



Esti cam incordat de dimineata. Ai primit o sarcina si nu iti convine ceea ce ai de facut. Nu ai incotro, munca este munca si trebuie facuta. Te mai relaxezi spre sfarsitul programului, cand primesti o veste buna. Nu tine de job, e ceva personal.



Balanta



Astepti cu nerabdare niste raspunsuri si, pentru ca intarzie sa vina, incepi sa suni mai multe persoane. Se pare ca nu prea vei avea noroc astazi, mai trebuie sa astepti. Problema ta e ca nu stii ce sa faci intre timp...



Scorpion



Te intalnesti cu o persoana pe care nu ai mai vazut-o de mult timp, iar acest lucru te va inveseli, mai ales pentru ca o sa va amintiti de momentele frumoase din trecut si poate chiar o sa stabiliti o intalnire si cu alti prieteni.



Sagetator



Cateva evenimente neprevazute te fac sa intarzii. Daca ti-ai propus sa faci o investitie, nu iti face planuri prea mari, pentru ca s-ar putea sa fii dezamagit. Incearca sa te consulti cu cineva care se pricepe mai bine.



Capricorn



Dimineata afli ca trebuie sa pleci intr-o calatorie. Ceva legat de afaceri. Partenerul de viata iti va reprosa ca nu ai ales bine momentul. Explica-i ca nu este alegerea ta...



Varsator



E posibil sa ai o controversa cu seful. Orice ar fi, nu reactiona impulsiv. Abordeaza situatia cu calm. Ar fi bine sa te odihnesti mai mult. Esti cam extenuat.



Pesti



In sfarsit ti se apreciaza eforturile din ultima perioada. Pe cand credeai ca sefii au ceva cu tine, iata ca vin si laudele din partea lor. Ai grija, asta nu inseamna sa iei o pauza. Dimpotriva, mergi mai departe cu acelasi avant.