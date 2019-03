Horoscop 2 martie. DEZASTRU pe toată linia pentru 3 zodii. La un pas de colaps

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 2 marie 2019.

Berbec



Sunt sanse sa te intalnesti cu niste persoane foarte interesate de ceea ce faci si, uite asa, ajungi sa vorbesti tot despre afaceri.







Taur



Vei fi nevoit sa faci fata unei situatii mai delicate. Chiar daca nu iti face placere sa stai in preajma unei persoane, situatia creata nu-ti va da de ales.



Gemeni



Planul tau ti se pare cel perfect si nu vrei sa lasi nimic de la tine. Totusi, cineva o sa iti demonstreze ca nu se intampla nimic rau daca incerci sa fii putin mai flexibil si sa accepti si alte idei, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Te-ai decis sa dedici ziua muncii. Vrei sa rezolvi ceva probleme care iti stau pe cap de ceva timp.



Leu



O schimbare importanta in viata ta sau a cuiva din familie te face sa ramai fara cuvinte.



Fecioara



Chiar daca la inceput nu pare mare lucru, ceea ce urmeaza sa se intample te epuizeaza destul de rapid.



Balanta



Vei fi nevoit sa faci niste schimbari. Nu te enerva pentru ca, in parte, este si vina ta.



Scorpion



Esti preocupat de mersul relatiei si intocmesti o statistica a celor mai bune momente petrecute cu partenerul, dar si a celor mai rele.



Sagetator



Astepti degeaba sa se intample ceva interesant daca tu nu faci absolut nimic. Ia initiativa si organizeaza ceva.



Capricorn



E weekend, dar tu mai ai ceva de lucru. Situatia nu il incanta deloc pe partener.



Varsator



Astepti de cateva zile weekend-ul asta ca sa te poti odihni putin, dar intervine ceva neasteptat care te obliga sa pleci la drum.



Pesti



Te ocupi de treburi ce tin de casa, dar cineva se ofera sa te ajute, asa ca seara ajungi sigur la intalnirea programata cu prietenii.