Horoscop 2 iunie. Unde te întorci, dai de PROBLEME! Nici urmă de BANI! O zi reuşită, însă, pentru...

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 2 iunie 2017.

Berbec

Vrei sa faci doar ceea ce iti face placere, asa ca pui la cale o mica escapada cu cei apropiati. Problema apare cand va trebui sa decideti incotro veti merge, unii vor la munte, altii - la mare.

Taur

Esti decis sa faci ceva ce aveai de gand inca de la inceputul primaverii, insa nu ai avut timp. Profita de zilele astea si apuca-te de treaba. Deja dupa primele rezultate vei avea mari satisfactii.

Gemeni

Nu scapi de cateva reprosuri din cauza ca nu ai facut tot ceea ce trebuia atunci cand te-a rugat cineva dinfamilie. Asigura-te ca termini cu bine cu toate, iar data viitoare ai grija sa nu ajungi intr-o situatie similara.

Rac

Dupa multa asteptare si emotii, primesti vesti bune in ceea ce priveste un nou proiect pe care vrei sa-l incepi. Esti foarte multumit si te simti usurat, dar stii bine ca de abia acum incepe munca, scrie Ziua de Cluj.

Leu

Un eveniment important care urmeaza sa aiba loc in familie peste scurt timp iti capteaza intreaga atentie. Ai multe sarcini de indeplinit si ai senzatia ca nu mai este timp. Ia o pauza de doua-trei zile si relaxeaza-te. Apoi, apuca-te de treaba.

Fecioara

Incepi luna iunie cu o stare foarte buna. Ii atragi cu felul tau de a fi pe toti cei din jur si te uimeste usurinta cu care poti lega niste prietenii. Ai grija la niste aspecte de ordin financiar, ti s-a cam golit contul...

Balanta

Daca vrei sa faci cateva schimbari in viata ta, incepe cu tine, nu cu ceilalti. Nu ar strica sa fii mai atent la stilul de viata: ce mananci, cat dormi si daca faci destula miscare. Apoi, poti sa iesi si la cumparaturi sa-ti mai innoiesti garderoba.

Scorpion

Primele zile ale lunii vor fi tihnite, dar asteapta-te, apoi, la ceva mai multa munca. Desi vara te "ispiteste" deja, nu-ti neglija proiectele incepute. Oricum, nu mai e mult pana la concediu.

Sagetator

Te asteapta niste treburi la job pe care esti presat sa le finalizezi urgent. Gandeste-te de pe acum la o solutie ca sa nu stai ore in sir dupa program.

Capricorn

Esti foarte practic in aceasta perioada si reusesti sa rezolvi multe in timp record: acasa, in jurul casei, la munca. Chiar si partenerul ramane surprins de implicarea ta. Macar asa poti sta linistit o vreme.

Varsator

Zilele astea vei avea cateva surprize de ordin financiar. Nu te asteptai ca lucrurile sa evolueze chiar asa. Acum ca se intampla acest lucru te poti gandi deja la urmatorul pas.

Pesti

Esti cam incordat. Iti pui prea multe intrebari in loc sa iei totul asa cum vine. Urmeaza cateva zile in care o sa stai mai mult timp cu partenerul de viata. Va lipseau asemenea momente.