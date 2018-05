Horoscop 19 mai: Schimbare importantă în plan financiar. Dezamăgiri, tensiuni, lipsuri

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 19 mai 2018.

Berbec



O sa ai parte de momente de vis, iar "autorul" lor este chiar partenerul de viata, care s-a dat peste cap pentru a te impresiona. Data viitoare, e randul tau...



Taur



Saptamana viitoare ai putea fi nevoit sa faci niste ore suplimentare sau sa pleci intr-o deplasare. Nu te incanta deloc ideea, dar incearca sa nu te gandesti acum la asta, abia a inceput weekend-ul.



Gemeni



Primesti o veste excelenta. Nu mai aveai nici cea mai mica speranta in legatura cu acest lucru, insa uite ca "astrele se aliniaza" si lucrurile ies in favoarea ta, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Asteapta-te la o mica surpriza. Este vorba despre ceva important pentru tine, pentru ca datorita acestui lucru poti sa faci ceva ce iti doreai foarte mult.



Leu



In sfarsit ai ocazia sa faci ceva ce ti-ai propus cu mult timp in urma. Asta te face sa te simti din nou liber si stapan pe tine. Cunosti niste persoane care vor juca un rol important in viata ta.



Fecioara



Din pacate, ai ceva treaba. Nu poti sa te gandesti sa iti faci planuri pentru ca nu o sa ai timp de mai nimic. Nu uita sa-i anunti si pe cei care se bazeaza pe tine, altfel risti sa-i incurci.



Balanta



Consideri ca a sosit momentul sa faci ceva ce ai tot evitat pentru ca te-ai temut ani de zile. Ceva s-a intamplat in viata ta si ai ajuns sa vezi lucrurile diferit. Acum, in sfarsit, indraznesti sa mergi mai departe.



Scorpion



Lasa putin deoparte distractia si ocupa-te mai mult de activitatile casnice. Ai ramas in urma cu ele si asta va atrage cateva discutii neplacute cu partenerul de viata.



Sagetator



Urmeaza sa participi la o discutie serioasa cu cativa membri ai familiei. Cel mai indicat ar fi sa-ti pregatesti un mic discurs inainte, astfel incat sa nu te intrerupa pana nu termini tot ceea ce ai de spus.



Capricorn



Realizezi ca cei dragi ti-au simtit lipsa mai mult decat iti spuneau, atunci cand te lasau sa muncesti si acum faci tot posibilul sa recuperezi timpul pierdut. Efortul tau va merita din plin.



Varsator



Lipsa activitatii fizice isi spune cuvantul asupra ta. Chiar si o simpla plimbare prin parc te oboseste. Daca vrei sa fi in forma la vara, lasa comoditatea deoparte si ocupa-te mai mult de sanatatea ta.



Pesti



Incepi ziua destul de lent. Te trezesti tarziu si abia te tarasti prin casa... Iti trece pe la amiaza cand se intampla ceva care o sa te bage in priza. Te lasi mobilizat, iar pana seara vei fi precum un uragan.