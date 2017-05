Horoscop 19 mai. Greul abia acum începe! Zi plină de neprevăzut. Apar grijile. O zodie e la pământ!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 19 mai 2017.

Berbec

Cineva iti da o veste care te va face sa fii extrem de fericit. Urmeaza sa se va intample ceva ce astepti de cateva luni. Esti atat de emotionat, incat nu o sa ramai fara cuvinte o buna parte din zi.

Taur

Esti prins cu treburi si uiti cu totul de o intalnire importanta. Cand realizezi ce ai facut, stii clar ca urmeaza ceva de rau. Pregateste o scuza pertinenta.

Gemeni

Fii mai indulgent cu cei din jur. In ultima vreme, ridici foarte multe pretentii si din cauza asta ii stresezi pe apropiati. Ai grija cum te comporti pe viitor pentru ca este posibil sa ajungi sa ramai fara prieteni, scrie Ziua de Cluj.

Rac

Astepti o vizita unei persoane dragi. Esti atat de incantat, incat nici nu te poti concentra bine asupra a ceea ce faci. Este posibil sa fie o ruda pe care nu ai mai vazut-o de mult timp, iar acum vrei sa afli cat mai multe.

Leu

Ai grija la efortul fizic, nu exagera. Incearca sa nu te epuizezi, te asteapta un weekend plin. Nu ti-ar strica o mica pauza departe de tot ceea ce inseamna stresul cotidian.

Fecioara

Urmeaza o mica sedinta la locul de munca. Orice ti s-ar reprosa, nu reactiona foarte urat. Sa nu se ajunga la cuvinte grele ca demisie sau concediere. Fii cu bagare de seama.

Balanta

Esti cam stresat si pentru a trece peste aceasta perioada ai nevoie ca cei dragi sa iti fie alaturi. Cateva ore petrecute cu persoana iubita si cu cei mici, daca este cazul, te vor ajuta sa privesti cu alti ochi ceea ce este in jurul tau.

Scorpion

Refuzi cateva invitatii in oras, dar daca nu vrei sa nu te mai cheme nimeni niciodata, ai face bine sa onorezi macar cateva dintre ele. In plus, o sa iti prinda bine sa stai putin cu prietenii.

Sagetator

Simti ca zilele trec mult prea repede si ca nu ai timp sa faci tot ceea ce ti-ai propus. Ai vrea sa se lungeasca ziua cu cateva ore. Nu se va intampla asta, asa ca fa un plan pentru a duce totul la bun sfarsit.

Capricorn

Ai nevoie de ajutorul cuiva, insa refuzi sa il primesti din partea unei persoane pe care nu o placi. Dupa cateva ore realizezi ca aceasta este singura ta scapare si faci ceea ce trebuie.

Varsator

Esti surprins de gestul cuiva apropiat, mai ales ca este vorba despre cineva cu care nu ai discutat foarte mult in ultima perioada. Nu stii cum sa reactionezi.

Pesti

Nu credeai ca o sa poti sa faci tot ce ai planuit si esti impresionat de propria forta. Este o zi norocoasa, poate n-ar strica sa participi la o tombola.