Horoscop 19 februarie. Două zodii au parte de o zi de vis! De unde dau, primesc însutit!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 19 februarie 2018.

BERBEC



Este o zi favorabila dezvoltarii relatiilor sociale. Cel mai bine ar fi sa nu refuzati nicio propunere a partenerilor de afaceri.



TAUR



Va simtiti bine si rezolvati toate sarcinile de lucru cu zambetul pe buze. Nu puneti la suflet vorbele rautacioase si treceti peste toate zambind.



GEMENI



O dimineata deosebita. Multa liniste in jurul vostru si parca toti se comporta frumos cu voi. Vi se pregateste o surpriza.



RAC



Ziua va aduce o mare satisfactie pe plan personal. Poate fi vorba despre implinirea unei dorinte comune cu partenerul de viata. De foarte multa vreme asteptati sa se intample asta si acum va simtiti in al noualea cer, scrie bucurestifm.ro.



LEU



Astazi nu aveti de ce sa va faceti probleme financiare pentru ca ati aflat ca nu mai trebuie sa dati o suma de bani si in acest fel o sa dispuneti de finantele necesare pentru a face exact ceea ce va doriti.



FECIOARA



Romantismul pune stapanire pe voi si va ganditi la cum sa va surprindeti partenerul de viata. Dupa cateva ore de cautare gasiti solutia ideala, iar rezultatul va fi uimitor.



BALANTA



Ar fi bine sa ii aratati persoanei iubite mai multa afectivitate. Nu va lasati acaparati de problemele prietenilor.



SCORPION



Se arata o schimbare in viata voastra. Fiti cu bagare de seama la tot ceea ce faceti in aceasta perioada si mai ales astazi.



SAGETATOR



Astazi atrageti admiratia celor din jur. Cu putina atentie, va puteti descurca excelent in afaceri si veti avea ocazia sa faceti o investitie importanta pentru casa.



CAPRICORN



Se intampla ceva ce va depaseste imaginatia. Cel mai probabil este vorba despre o surpriza din partea persoanei iubite.



VARSATOR



Preluati controlul intr-o problema care va framanta de ceva vreme. Cu o atitudine pozitiva veti gasi solutia potrivita.



PESTI



Ziua incepe bine, insa trebuie sa aveti grija la amiaza, pentru ca se anunta o mica cearta. Trebuie sa va pastrati calmul si sa fiti cat mai rationali.