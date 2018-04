Horoscop 19 aprilie. O zodie va avea mari probleme. Şi este abia începutul! Scandal uriaş, lacrimi

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 19 aprilie 2018.

Berbec



Sa nu te mire dacă relatia cu unul dintre prieteni se raceste brusc. Asta este, cei invidiosi se indeparteaza, doar cei adevarati iti raman aproape. Ai grija de starea ta de sanatate, te preocupi doar de altii si te ignori pe tine.



Taur



Astazi te vei axa mai mult pe probleme ce tin de casnicie sau relatii de prietenie. Poate fi o perioada prospera pentru afaceri, asa ca, daca ai idei, nu pierde timpul.



Gemeni



Nu prea te poti concentra la job astazi din pricina unui eveniment care are legatura cu viata personala. La amiaza se iveste ocazia de a discuta cu o persoana pe care o admiri in secret.



Rac



Esti hotarat. Stii exact ce vrei si ai de gand sa faci totul pentru a-ti atinge scopul. Ai grija, insa, esti prea nerabdator si sunt sanse sa intri in conflict cu cineva.



Leu



De dimineata, te simti lipsit de energie si obosit de agitatia care se desfasoara intens in jurul tau. Poate nu se intampla nimic iesit din comun, doar tu ai senzatia asta. Odihneste-te mai mult.



Fecioara



Afacerile iti merg bine in aceasta perioada si asta te face sa fii mai relaxat, scrie Ziua de Cluj. Un prieten bun iti cere ajutorul si nu eziti sa-i oferi tot ce are nevoie. Generozitatea de care dai dovada se va intoarce inzecit.



Balanta



Astazi va fi o zi plina. Te asteapta unele suprize placute, dar si unele neplacute. Ciuleste urechile si deschide bine ochii la ce se intampla in jur. Cineva abia asteapta sa iti faca probleme.



Scorpion



Astazi te dedici total muncii, pentru ca simti ca bate vantul schimbarii pe ici-colo. Un coleg apropiat te sustine fara nicio rezerva in fata sefilor cand vine vorba despre un nou proiect de-al tau.



Sagetator



Incearca sa renunti la comportamentul posesiv pe care-l afisezi uneori. Nu-ti mai controla partenerul de viata, pentru ca se poate ajunge la discutii neplacute. Daca vrei sa mai aiba incredere in tine, abtine-te.



Capricorn



Nu esti singurul care are senzatia ca timpul trece mult prea repede. Te temi ca nu reusesti sa termini tot ce ti-ai propus sa faci si intri in intarziere... Solutia pentru a fi eficient e o organizare mai buna.



Varsator



Esti putin cam obosit, asa ca nu ai niciun chef azi de munca. Ia o mica pauza si iesi cu prietenii in oras. Incearca sa iti revi, pentru ca mai spre seara te asteapta ceva treaba de facut pe acasa.



Pesti



Te deranjeaza prezenta unei persoane si faci tot posibilul sa eviti sa o intalnesti. Nu prea iti reuseste pentru ca isi face aparitia peste tot. Parca ti-ar cunoaste programul si te urmareste.