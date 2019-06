HOROSCOP 18 iunie 2019. Mare grijă la ce mâncați astăzi!

HOROSCOP 18 iunie 2019. Iată ce vă rezervă astrele, în funcție de zodie, pentru ziua de marți, 18 iunie 2019.

Berbec



Ai parte de o zi relaxantă. La muncă vei fi în centrul atenției și vei primi laude din partea tuturor. Meriți asta după rezultatele pe care le-ai avut în ultima vreme. Acasă te așteaptă o surpriză.







Taur



Persoana iubită are nevoie de susținerea ta într-o problemă. Nu aștepta să te solicite, oferă-te tu să o ajuți. Dacă va trebui să-ți iei o zi liberă, asigură-te că la lași totul în regulă la job.



Gemeni



Nu ai chef de glume astăzi. Ești foarte concentrat pe ceea ce faci pentru că vrei să iasă perfect. Nu te lasă distras de cei din jur până nu termini. Ai ocazia să te relaxezi mai spre seară.



Rac



Până astăzi aveai rețineri să faci ceva, dar acum știi că nimic nu îți mai poate stă în cale. Ești gata să înfrunți situația. Satisfacția reușitei îți va împlini ziua.



Leu



Nu ești de acord cu o schimbare care are loc la job și te simți nedreptățit. Sperai că lucrurile să meargă în altă direcție. Vestea pe care o primești seara acasă te va ajută să uiți de neplăcerile de la muncă.



Fecioară



Ești bun în ceea ce faci, iar astăzi ai ocazia să-ți demonstrezi încă odată măiestria. Nu te bucura prea tare pentru că acum vei primi și mai multe de făcut. Nu pare a fi o problemă pentru tine atâta vreme cât ești și plătit...



Balanță



Fii atent la ceea ce spui astăzi. Nu fă glume dacă știi că cei din jur nu au simțul umorului. Niciodată nu știi pe cine poți supăra. Păstrează bancurile pentru întâlnirea de mai târziu cu prietenii.



Scorpion



Încearcă să ai puțină grijă astăzi la ceea ce mănânci. Există riscul unor probleme ce țin de digestie. Cel mai indicat ar fi să îți gătești ceva mai dietetic. Și nu exagera cu dulciurile.



Săgetător



Un prieten îți cere să-l ajuți cu ceva, dar din cauza ședinței de la job, te vezi nevoit să-l refuzi. Toată ziua te simți vinovat, așa că spre seară-i dai telefon. Problema e că nu-ți răspunde. Acum chiar că-ți faci griji.



Capricorn



Astăzi ai parte de distracție din plin. La job este aniversarea unui coleg, iar acasă cineva pune la cale o petrecere. Nu uita de o întâlnire programată încă de câteva zile.



Vărsător



Ești solicitat să participi la un proiect mai dificil. Știi că nu va fi ușor de dus la capăt, dar ușile pe care ți le-ar putea deschide în carieră merită tot efortul. Nu ezita, acceptă!



Pești



Ar trebui să-i acorzi mai multă atenție partenerului de viață, altfel riști să te trezești cu reproșuri. Știi că are dreptate, ai fost foarte ocupat în ultima perioadă. Planifica o ieșire romantică în doi.

