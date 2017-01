Horoscop 18 ianuarie. Când credeai că mai rău nu se poate... NECAZURI mari! O zodie e privilegiată

Pentru nativul zodiei Sagetator, atitudinea cu care ii inconjoara cei din jur este motorul principal de energie pozitiva pentru tot ce si-au propus pentru azi.

Berbec

Visezi sa fii acceptat intr-un mediu pe care tu il privesti cu profund respect si admiratie, dar inca nu intrunesti toate conditiile pentru a fi admis.

Taur

Inima ta plange in tacere si nu doresti sa spui nimanui ce se intampla in interiorul tau ca nu cumva sa lasi impresia unui om slab.

Gemeni

Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte.

Rac

Prietenii iti sunt alaturi si te inconjoara cu sentimente sincere si inaltatoare. Ei devin sursa ta de energie pozitiva, motivul fericirii tale de astazi, pentru ca stii ca nu esti singur si esti sustinut neconditionat de oameni care cred in tine.

Leu

Cand ai ocazia sa iti pui in valoare talentele native, nimic nu e prea greu, de aceea azi iti aduni fortele pentru a la canaliza intr-un proiect care te incanta si de la care ai mari asteptari.

Fecioara

Joci un rol major in colectivul din care faci parte, pentru ca lumea iti recunoaste suprematia in anumite domenii si asteapta de la tine o decizie.

Balanta

Viitorul arata foarte bine, pentru ca ai o discutie cu o persoana care a trecut prin situatii similare celor care te asteapta pe tine.

Scorpion

Nu te crampona de fleacurile care te tin pe loc, pentru ca nu merita atata atentie. Se vor rezolva mai repede si mai usor decat ai crede daca nu ai cauta nod in papura si nu te-ai critica tot timpul!

Capricorn

Ofera-ti ragazul de a sta putin cu tine insuti, pentru a te gandi la ce ai tu nevoie, scrie teotrandafir.com. Nu incerca sa le rezolvi singur pe toate, ci exprima-ti in felul tau dorintele in aceasta conversatie intima, spune-le si cu voce tare, in singuratate, daca simti nevoia, pentru ca acest gest va avea rolul de a trimite visele tale mai repede la ceruri.

Varsator

Toata lumea stie ce priceput esti in domeniul comunicarii, dar uita ca, pentru a lasa o impresie atat de buna, tu te pregatesti, studiezi, muncesti intens inainte de a deschide gura.

Pesti

Esti pregatit pentru o mare schimbare in viata ta, de care iti legi acum toate sperantele! Ca e vorba de sansa de a-ti schimba sensul in cariera sau de o mutare de domiciliu, ai mari asteptari de la acest moment caruia ii acorzi o semnificatie cu iz de unicat in destin.