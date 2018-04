Horoscop 18 aprilie. O zodie câştigă peste măsură! Noroc pe toate planurile! Tensiuni, intrigi

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 18 aprilie 2018.

Berbec



Ai de facut ceva foarte important, asa ca, inca de dimineata, planifica-ti totul in amanunt, sa nu iti scape nimic. Te vei intalni cu cineva despre care nu mai stiai nimic de ani de zile. Va fi o surpriza placuta.



Taur



Te apuci de muncit inca de dimineata devreme. Termini repede tot ceea ce ai de facut la slujba si te grabesti sa ajungi cat mai repede acasa. Trebuie sa rezolvi niste treburi casnice pe care le-ai cam ignorat in ultimul timp.



Gemeni



Esti atat de ocupat, incat ai impresia ca, cu cat incerci sa rezolvi anumite probleme, cu atat ajungi sa te afunzi in altele. E doar vina ta. Nu te mai agata de fiecare detaliu, pentru ca nu mai reusesti sa termini nimic.



Rac



Incerci sa te mai eliberezi de sarcini, dar la locul de munca apare o situatie care te solicita si mai mult. Concurenta este mare, asa ca, daca nu vrei sa pierzi postul, va trebui sa te obisnuiesti chiar si cu orele suplimentare.



Leu



Astepti sa primesti un raspuns important, fie legat de viata personala, fie de cariera, si nu mai ai rabdare. Te invarti exact ca un leu in cusca si te uiti la ceas din minut in minut.



Fecioara



In sfarsit realizezi ca modul in care vezi tu o problema poate fi total diferit de cum o vad ceilalti. Asta nu e neaparat ceva rau, chiar poti specula avantajele. Trebuie doar sa vrei, de tine depinde, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Te hotarasti sa iti oferi o zi mai linistita. Vrei sa uiti de probleme si sa te gandesti doar la ceea ce iti face placere. Vei reusi pentru ca esti o persoana ambitioasa si nu te lasi asa usor. Cu putin ajutor din partea unui apropiat vei avea parte de o zi speciala.



Scorpion



Modifici cate ceva in programul pentru astazi si nu realizezi imediat ca astfel il afectezi si pe al altora. Din fericire, iti dai seama de asta la timp si reusesti sa eviti niste complicatii care s-ar fi putut ivi.



Sagetator



Te deranjeaza ceva in comportamentul partenerului de viata, dar eziti sa spui imediat ce te apasa. In cateva ore vei realiza ca, daca nu discuti cu cel drag, este posibil sa te enervezi si mai rau.



Capricorn



Telefoane, mailuri, sedinte - cam asa va arata ziua ta de lucru azi. Ti se cere ajutorul si va fi nevoie sa te inarmezi cu multa rabdare si calm pentru a putea face fata tuturor celor care vor ceva de la tine. Deja incepi sa te gandesti serios al un concediu.



Varsator



Ai tot amanat, insa astazi va trebui sa iei o decizie in legatura cu o achizitie. Problema nu este daca ai nevoie de lucrul respectiv, ci daca ti-l poti permite. Discuta despre asta si cu partenerul.



Pesti



Te simti folosit. Un prieten mai vechi, dar care nu a mai dat niciun semn de multa vreme, te cauta insistent. Initial, crezi ca e interesat de cum mai e viata ta, insa la final realizezi ca are nevoie doar sa-i faci un serviciu.