HOROSCOP 17 octombrie 2017. Totul se schimbă! Următoarele zodii vor fi în pericol dacă nu...

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Conjunctia Luna-Marte favorizeaza schimbarile bruste si neplacute si escaladarea unor dispute pornite din nimic. De asemenea, genereaza o stare de nervozitate care poate conduce la accidente de tot felul. Fiti calm si rezervat si evitati discutiile in contradictoriu!

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Berbec

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Este posibil ca un membru al familiei sa nu isi respecte o promisiune in legatura cu o suma de bani. Nu va grabiti sa ii faceti reprosuri! S-ar putea sa aiba motive obiective.

Astazi ar fi bine sa dati dovada de mai multa flexibilitate in relatiile cu prietenii si familia.

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Taur

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Pe plan profesional, eforturile sustinute din perioada precedenta incep sa dea roade.

Din cauza atmosferei tensionate, relatiile cu cei din jur pot avea de sferit.

Eastrolog.ro va sfatuieste sa amanati intalnirile cu prietenii si sa evitati deplasarile cu autoturismul, pentru ca riscati sa fiti implicat in accidente.

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Gemeni

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Partenerul de viata ar putea avea tendinta sa va faca reprosuri neintemeiate. Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa evitati o confruntare.

Ar fi bine sa acordati mai multa atentie familiei si, in special, partenerului de viata.

Temperati-va nervozitatea in discutiile cu o persoana mai in varsta din familie!

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Rac

HOROSCOP 17 octombrie 2017. S-ar putea sa fiti implicat intr-un scandal la locul de munca din cauza barfelor unei femei mai in varsta. Nu raspundeti la provocari! In scurt timp, situatia se va lamuri si totul va reveni la normal.

In a doua parte a zilei este posibil sa incasati o suma de bani neasteptata.

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Leu

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Astazi ar fi bine sa evitati deplasarile cu autoturismul, fiindca exista riscul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie din vina dumneavoastra.

Daca totusi sunteti nevoit sa conduceti masina, va sfatuim sa fiti cat mai atent, sa nu va grabiti si sa verificati cu starea tehnica a masinii.

Speculatiile financiare sunt de evitat.

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Fecioară

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Se pare ca aveti de rezolvat multe probleme la locul de munca, dar colegii nu se arata suficient de cooperanti. Daca nu va stapaniti nervozitatea, riscati sa faceti afirmatii pe care le veti regreta.

Dupa-amiaza este posibil sa primiti o veste neplacuta in legatura cu implicarea unui prieten intr-un accident.

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Balanță

HOROSCOP 17 octombrie 2017. In prima parte a zilei este posibil sa deveniti impulsiv din cauza unei neintelegeri cu un superior sau cu un partener de afaceri. Ar fi bine sa fiti prudent in afirmatii.

Va sfatuim sa va stapaniti nervozitatea in discutiile cu partenerul de viata, pentru ca altfel exista riscul sa tensionati atmosfera din familie.

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Scorpion

HOROSCOP 17 octombrie 2017. In cursul diminetii este posibil primiti o veste pe care o asteptati de mult timp, in legatura cu plecarea intr-o calatorie in interes personal.

Partenerul de viata v-ar putea reprosa ca nu v-ati ales bine momentul pentru aceasta deplasare. Dupa o discutie aprinsa, s-ar putea sa amanati calatoria sau chiar sa renuntati.

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Săgetător

HOROSCOP 17 octombrie 2017. In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti cam irascibil, din cauza stresului si a oboselii acumulate.

Ar fi bine sa evitati discutiile in contradictoriu cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Sunteti predispus la unele probleme de sanatate si chiar la accidente.

In contextul astral tensionat de azi, eastrolog.ro va recomanda sa amanati calatoriile lungi si intalnirile de afaceri.

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Capricorn

HOROSCOP 17 octombrie 2017. In prima parte a zilei este posibil sa aveti o discutie aprinsa cu un coleg de munca sau cu un partener de afaceri. Cauza pare sa fie o divergenta de opinii intr-o chestiune financiara.

Va recomandam sa evitati reprosurile si sa cautati o solutie comuna.

Parcurgeti o perioada favorabila in ceea ce priveste relatiile cu cei dragi.

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Vărsător

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Din cauza unor evenimente neprevazute, s-ar putea sa fiti nevoit sa va modificati programul stabilit pentru azi.

Va sfatuim sa nu va puneti mari sperante intr-o afacere demarata recent. S-ar putea sa fiti dezamagit.

Amanati deciziile importante si nu va lasati condus de impulsuri de moment!

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Pești

HOROSCOP 17 octombrie 2017. Aveti ocazia sa demarati o activitate care va poate aduce avantaje materiale, cu conditia sa va temperati spiritul critic.

Este recomandabil sa fiti conciliant in discutiile cu colegii de serviciu si cu partenerul de viata. Orice disputa poate degenera intr-un scandal.

In a doua parte a zilei, un prieten de familie v-ar putea face o surpriza placuta.