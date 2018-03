HOROSCOP 17 martie 2018. O zi plină de veselie şi zâmbete, însă nu pentru toate zodiile!

HOROSCOP 17 martie 2018

HOROSCOP 17 martie 2018. Află ce ţi-au rezervat astrele pentru sâmbătă, 17 martie 2018! Se anunţă o zi plină de veselie şi zâmbete, însă nu pentru toate zodiile!

HOROSCOP 17 martie 2018 Berbec

Ritmul foarte dinamic in care inaintezi spre un anumit scop devine punct de plecare spre o etapa si mai palpitanta. De altfel, succesul de acum te motiveaza, te stimuleaza sa te dedici si mai serios acelui proiect ce evolueaza atat de bine. Te bazezi pe principul bate fierul cat e cald, si bine faci, pentru ca atat timp cat iti mentii acest tonus ridicat si interesul viu pentru ceea ce vei obtine la final, vei face pasi foarte mari inainte. Ai numai motive de satisfactie cand vezi cat de bine si repede ai mai incheiat o etapa si deja ai trecut la urmatoarea. Pas cu pas, totul merge ca pe roate!

HOROSCOP 17 martie 2018 Taur

Tu esti capul tuturor deciziilor importante in mediul in care te afli, pentru ca toata lumea asteapta parerea ta. Ti se recunoaste astfel valoarea, superioritatea, experienta in diverse domenii. Simti greutatea deciziei tale, iti dai seama cat de mult asteapta ceilalti de la ceea ce ai de spus si nu ai vrea sa faci vreo alegere gresita si sa dezamagesti pe cei care stau cu ochii pe tine ca la salvatorul lor. Esti convins ca orice decizie ai lua, toti vor fi de acord cu tine si vor imbratisa alegerea facuta, dar nu poti spune ultimul cuvant inainte de a analiza situatia cu atentie.

HOROSCOP 17 martie 2018 Gemeni

Incearca sa nu-i judeci pe cei care ti se opun azi cu agresivitate, pentru ca, pe undeva, s-ar putea ca ei sa aiba dreptate. Ranit in orgoliu propriu, ai fi tentat sa-i privesti ca pe niste dusmani care iti vor raul, dar nu e deloc asa. Criticile care iti sunt azi adresate, desi tu spui ca nu sunt justificate sau meritate, au ceva constructiv la baza. Chiar daca azi le respingi cu vehementa, suparat pe tonul agresiv, va veni o zi cand iti vei aminti ce ti se reproseaza acum si s-ar putea sa regreti ca nu ai tinut cont de sfaturi. Daca unii au ceva de comentat, s-ar putea sa-ti transmita chiar o informatie utila.

HOROSCOP 17 martie 2018 Rac

Pune mana pe unelte si apuca-te de proiectul la care te tot gandesti de ceva vreme, dar tot amanai momentul sa-i dai startul. Acum e acea zi de succes in care vei sti sa-ti valorifici perfect toate cunostintele acumulate si toate planurile facute. Depaseste faza teoretica a marilor tale planuri, pentru ca acum ar fi momentul optim sa pui deja in practica tot ce ai scris pe hartie sau ai creat in detaliu in minte. Mai mult, ai putea avea alaturi o persoana de incredere pe care te poti bizui, completandu-va perfect unul pe altul pe toate planurile.

HOROSCOP 17 martie 2018 Leu

Uneori nu caile batatorite sunt cele care duc acolo unde trebuie, ci cele complet noi, ca cele pe care le propui tu acum. Ideile tale sunt originale si merita ascultate si puse in practica imediat pentru ca stii bine ce spui. Nu sunt pareri sau vorbe aruncate in vant, ci sunt oglinda experientei acumulate, rezultatul studiilor aprofundate, sunt tot ce ai adunat in ani de efort. Spune ce ai de spus, cu incredere deplina in inteligenta ta, lasa modestia la o parte si, daca cineva are nevoie de ajutorul tau, ofera-i-l cu draga inima, pentru ca tu privesti lucrurile dintr-un alt unghi decat cel direct implicat. Chiar daca, pe moment, i se pare o idee greu de acceptat, dupa o vreme iti va multumi ca ti-a urmat sfatul!

HOROSCOP 17 martie 2018 Fecioara

Cineva se baga in treburile tale si da tot peste cap, ca atare stai cu ochii pe cei care intervin neinvitati in afacerile tale. Nu ai nevoie de ajutorul lor care se va dovedi a fi mai degraba generator de haos si de esec decat sa te bucuri cu adevarat de interventia lor salvatoare. Probabil sunt nervosi, grabiti, invidiosi, critici, deci rolul lor are o incarcatura mai mult negativa decat pozitiva si dau peste cap si ceea ce ai cladit tu. Mult mai bine te descurci singur in asemenea situatie, pentru ca a apela la oameni nepotriviti, nepregatiti sau nepriceputi, nu inseamna ca rezolvi ceva. Fii prudent cand ceri si accepti sprijin din afara!

HOROSCOP 17 martie 2018 Balanta

E frustrant pentru tine sa stai pe loc acum, cand esti prins intr-un proiect important care iti acaparase toata atentia. Daca ar fi dupa tine, ai munci si azi, ca atare, chiar daca ar e zi libera, nu poti sta degeaba si mai arunci macar o privire peste etapele parcurse pana acum. Ai putea descoperi cateva puncte slabe care ar putea fi reparate in cel mai scurt timp. Vezi ce important e sa faci uneori o pauza si sa privesti lucrurile detasat, fara sa fii stresat de termene limita? De pe margine, vezi exact ce ar mai trebui facut si ce nu a mers ca la carte.

HOROSCOP 17 martie 2018 Scorpion

Esti preocupat de un eveniment important pentru reputatia sau cariera ta, de aceea nu poti sta nici azi fara sa mai studiezi un pic, fara sa mai aduni ceva informatie pentru ceea ce se apropie. Studiul este foarte important pentru tine si merge de minune, dand dovada de o mare capacitate de concentrare. Ar fi ideal daca ti-ai dedica ziua unor activitati intelectuale de care depinde viitoarea ta reusita, pentru ca mintea iti merge brici si orice produs al gandirii, al memoriei, al studiului sunt demne de lauda! Citeste, invata, vorbeste!

HOROSCOP 17 martie 2018 Sagetator

Excursiile ar fi cel mai potrivit plan pentru astazi, pentru ca ai chef de miscare, ai energie din belsug, ba ai si un mijloc de locomotie la indemana, incat ar fi o zi perfecta pentru drumetii, pentru iesiri in natura cu bicicleta, pentru raiduri prin imprejurimi cu motocicleta, o plimbare calare la tara sau prin paduri, orice care ti-ar putea consuma energia de care dispui dar care sa iti si faca placere deopotriva. Atragi si pe altii in aventurile tale dinamice, descoperind cat de mult ti-a lipsit sportul in ultima perioada sau, daca totusi ai avut o viata sportiva, cat de mult ti-a lipsit aerul curat si natura!

HOROSCOP 17 martie 2018 Capricorn

Nu esti chiar in apele tale, dar ai noroc de prieteni apropiati care simt ce se petrece cu tine si te sustin din umbra cu incurajari si vorbe bune. Descoperi cat de important e sa ai pe cineva cu adevarat alaturi de tine, pentru ca starea de slabiciune cu care incepi ziua dispare dupa cateva ore petrecute alaturi de oameni cu tonus mai bun decat al tau. Acestia reusesc sa te atraga in activitati interesante, dinamice, pozitive in afara casei, si te scot astfel din starea neplacuta care te coplesise. De animatie ai nevoie, nu de repaus!

HOROSCOP 17 martie 2018 Varsator

Se stie ca tu ai o relatie mai speciala cu tot ce tine de comunicare, dar azi te atrage si mai mult scrisul. Fie ca esti gata sa scrii romanul vietii tale sau doar un biletel lasat pe masa, talentul tau se simte in fiecare cuvintel. Nu te-ai gandit sa duci mai departe acest talent? Poate un expert in domeniu, un scriitor de renume, te sfatuieste sa aprofundezi aceasta preocupare, sa publici sau sa te inscrii intr-un cenaclu literar, orice care te-ar putea ajuta sa-ti dezvolti mai bine calitatile de scriitor. Cuvintele curg din mana ta, dand dovada de usurinta in a redacta orice gen de text. Daca scrii azi cuiva o scrisoare sau un mail, impactul emotional va fi maxim si vei primi un feed-back de-a dreptul incredibil fata de mesajul tau!

HOROSCOP 17 martie 2018 Pesti

Nu renunta la o activitate doar pentru ca vezi ca nu iese perfect asa cum ai fi dorit! Totul are nevoie de antrenament indelungat si concentrat pana ce ajungi la un nivel care sa te satisfaca. Si daca ai invata sa patinezi sau sa canti la un instrument, tot ar fi nevoie sa exersezi si sa exersezi luni de zile. Asa si cu acel proiect in care te-ai impotmolit. Pentru ca nu evolueaza atat de repede si de bine pe cat sperai, esti tentat sa lasi totul balta si sa uiti ca ai incercat vreodata, dar daca faci asta, gresesti. Ai sa vezi ca dupa cateva zile, saptamani sau luni de practica, altfel se vor lega lucrurile si vei fi mandru de tine, ca atare nu abandona! Intr-o zi ai sa primesti numai laude ca ti-ai continuat pasiunea!

Sursa: acvaria.com