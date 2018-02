HOROSCOP 17 februarie 2018. Toate problemele se rezolvă ca prin farmec pentru aceste zodii!

HOROSCOP 17 februarie 2018.

HOROSCOP 17 februarie 2018. Berbec

Cand faci un calcul cu ce bani ai mai ramas dupa ultimele cumparaturi, nu-ti iese o cifra promitatoare, incat esti gata sa cazi in depresie din cauza banilor. Prefa-te ca nu te preocupa acest aspect, lasa datoriile sau bilanturile pe altadata, si acum adu-ti aminte doar de ceea ce ai, nu de ceea ce-ti lipseste. Oricum nu vei putea cumpara vreodata tot ce-ti doreste inima, dar tot ai ceva concret in mana care poate compensa ceea ce lipseste. Legea compensatiei functioneaza de fiecare data.

HOROSCOP 17 februarie 2018. Taur

Unde mergi tu, lucrurile se linistesc ca prin farmec, de aceea vei vedea in ochii multora un soi de bucurie, de relaxare atunci cand te vad pe tine. Esti factorul de echilibru in medii tensionate sau garantia ca lucrurile vor merge intr-o directie buna imediat ce vei pune si tu umarul la actiunile care va aduc laolalta. Esti apreciat pentru ceea ce stii sa faci, pentru ceea ce esti, si cum sa nu te simti bine intr-un spatiu in care toata lumea te priveste cu simpatie, recunoscandu-ti astfel valoarea.

HOROSCOP 17 februarie 2018. Gemeni

Meriti si tu o zi de totala relaxare. Spune-i chiar lene, pentru ca ai tras din greu in ultima perioada si acum ai nevoie sa te rupi de orice si sa-ti reincarci bateriile. Fa ceva care iti umple inima de fericire, o activitate aducatoare de liniste interioara, de buna dispozitie, de placere. Ca te dedici unui hobby personal de care nu ai timp decat arareori sau ca te ocupi de cei dragi care te primesc cu bratele deschise, te simti bine in aceasta postura, cu atat mai mult ca nici nu apare nimic complicat sau obositor care sa te solicite in vreun fel. Ceea ce faci e comod, confortabil, amuzant, in deplina armonie cu nevoia ta de odihna.

HOROSCOP 17 februarie 2018. Rac

Iertarea poate fi nemarginita, ca atare ofera-ti azi acest mare dar divin: capacitatea de a ierta pe cei care, cumva, vreodata, ti-au gresit cu ceva. Esti incarcat de o energie noua, esti plin de toleranta, de ingaduinta, si la urma urmei de iubire pura, dand dovada de dorinta de a sterge de pe lista amintirilor neplacute ceea ce te-a deranjat in ultima perioada. Arata-te pregatit sa intinzi o mana spre impacare cuiva care ar dori, poate, si el acelasi lucru: sa reluati relatia de unde ati lasat-o. Cel care a gresit regreta situatia si o regreti si tu, deci momentul e ideal ca si unul si altul sa va oferiti iertarea!

HOROSCOP 17 februarie 2018. Leu

Daca ai parte de cateva momente de liniste, aceasta e starea ideala pentru a asculta mai profund in constiinta ta. E acolo o voce care nu se aude tot timpul din cauza vacarmului cotidian in care traiesti, dar azi, pentru ca se lasa tihna peste toate macar pentru putin, ai parte de revelatia propriei tale voci interioare. Era acolo tot timpul, dar poate nu i-ai acordat suficienta atentie, poate nu ai auzit-o intotdeauna foarte clar, dar azi e mult prea sonora si prea puternica pentru a o mai ignora. Tine cont de ceea ce-ti transmite, fie ca e vorba de o incurajare de a incepe ceva sau de avertismentul de a termina altceva. Apar multe semne care te inseamna sa privesti spre interior!

HOROSCOP 17 februarie 2018. Fecioara

Ai curajul sa visezi si sa planifici viitoarele tale proiecte, pentru ca inspiratia de care ai parte acum e infinita si generatoare de succes. Abundenta se resimte in orice plan: abundenta financiara, abundenta de idei, abundenta de solutii, ca atare profita din plin de acest moment bogat pentru a da nastere unor planuri extraordinare pentru viitor. Asculta-ti muza, oricine ar fi ea: ca sunt oameni care te inspira si iti dau un exemplu demn de urmat prin propriile lor succese, ca sunt ingeri care iti soptesc in ureche idei stralucite, ca sunt vise revelatoare de directii ce merita urmate, fii deci atent la astfel de semnale divine menite sa te stimuleze intr-o directie aducatoare de fericire.

HOROSCOP 17 februarie 2018. Balanta

Bucura-te din plin de auspiciile acestei zile, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce evident ca iti place grozav. Ofera-i si tu aceeasi atentie, pentru ca o relatie de succes inseamna reciprocitate, un schimb permanent de ganduri bune si gesturi de afectiune, deci nu astepta doar de la celalalt! Daca iti place tie, si lui ii place la fel!

HOROSCOP 17 februarie 2018. Scorpion

Nu poti sta degeaba azi, ai multe de facut si ai si starea necesara pentru a te concentra eficient la o activitate cu un consum mare de efort intelectual. Oricum pe tine nu te sperie nici cartile cu sute de pagini, nici cantitatile uriase de informatie de acumulat peste noapte, pentru ca ai o capacitate de invatare de invidiat, numai ca de data aceasta esti prins intr-un moment de epuizare nervoasa cand randamentul tau e ceva mai scazut, de aceea si efortul tau e mai mare pentru a tine minte cifre, date, informatii complexe.

HOROSCOP 17 februarie 2018. Sagetator

Un singur lucru trebuie evitat atunci cand intri in contact cu diferite categorii de oamenii: discutiile despre bani, pentru ca acestea vor tensiona de fiecare data atmosfera. Nimeni nu e pe acelasi nivel, ci tot se va gasi vreunul care sa comenteze criza in fel si chip, chiar daca in jur se afla si persoane instarite, dar si cu datorii imense in spate. Fii tu cel intelept si ghideaza dialogul intr-o directie care sa-i uneasca pe toti, dar orice ai face tot se va starni pe alocuri si vreo furtuna de opinii.

HOROSCOP 17 februarie 2018. Capricorn

Niciodata nu le poti avea pe toate. Ai bani in portofel, nu ai iubire, ai prieteni - nu ai sanatate, iar intr-o astfel de zi ai tendinta de a pune in balanta plusurile si minusurile acestui moment. Evita astfel de comparatii, pentru ca oricum ai privi lucrurile, unul din talere intotdeauna va cantari cel mai putin. Bucura-te cu ceea ce ai din belsug fara sa te mai gandesti la ceea ce nu ai de unde primi. Sigur vei fi compensat pe alte planuri astfel incat sa poti spune ca esti norocos pe macar unul din planuri.

HOROSCOP 17 februarie 2018. Varsator

Esti inca blocat intr-o situatie din trecut de care nu te poti deloc rupe, de parca ar fi devenit o obsesie. Se stie ca tu ai o relatie cu totul aparte cu trecutul, de parca de acolo ti-ai extrage tu toata energia, dar de data aceasta trecutul e mai degraba o povara, un blocaj, decat o sursa de energie, de aceea e nevoie uneori si de uitare. Amintirile neplacute de demult trebuie sa dispara, deci fa un efort sa le inchizi acolo unde le e locul, aducand la lumina doar ceea ce iti face bine.

HOROSCOP 17 februarie 2018. Pesti

Nu se pot lega discutii serioase si coerente astazi, pentru ca, ori de cate ori propui un subiect, intervin alte aspecte care distrag atentia tuturor. Copiii vor fi in centrul atentiei, iar cand, intr-un mediu, predomina copiii, cei maturi nu mai pot spera ca pot avea discutii prelungi ca pentru varsta lor. Ai mai multe datorii de onorat in aceeasi zi si vei incerca sa multumesti pe toata lumea, dar ziua se duce in fuga, incat nici nu stii cand a trecut.



Sursa: acvaria.com