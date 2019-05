Horoscop 16 mai. Zodia care scoate bani și din piatră seacă. Din ce dă, primește însutit!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 16 mai 2019.

Berbec



Nu se intampla nimic deosebit astazi, asa ca ai timp sa te ocupi de tine, sa iesi la cumparaturi, sa te intalnesti cu prietenii.







Taur



Vestea primita iti confirma ca poti incepe sa pui in practica ceva ce planuiesti de mai multa vreme. Deja incepi sa te ocupi de asta.



Gemeni



Cineva din familie are probleme si iti cere ajutorul. Accepti imediat si faci tot ce poti.



Rac



Ai parte de cateva ore de munca intensa astazi, dar spre seara petreci impreuna cu prietenii fara sa te mai uiti la ceas.



Leu



De dimineata te trezesti cu gandul la un prieten vechi. Il suni sa-i spui ca vrei sa va intalniti. N-o sa-ti vina sa crezi cine va raspunde la telefon...



Fecioara



In sfarsit, o zi minunata. Totul decurge asa cum ai planuit inca de la inceputul saptamanii si toti cei din jur sunt multumiti, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



O cunostinta mai veche sau un coleg iti cere o mare favoare. Inainte sa accepti vrei sa te gandesti putin.



Scorpion



Ar trebui sa te odihnesti mai mult, dar nu ai stare. Chiar si dupa program continui sa te ocupi de problemele de la job: trimiti mesaje, dai telefoane...



Sagetator



Esti deranjat de afirmatiile unui coleg, la job. Credeai ca iti este apropiat, dar se pare ca te-ai inselat.



Capricorn



Simti ca mai ai nevoie de timp in legatura cu niste decizii si nu vrei sa te grabesti.



Varsator



Gandul iti zboara deja la weekend, dar la munca s-au adunat cam multe probleme de rezolvat.



Pesti



Primesti raspuns la o solicitare mai veche. Chiar daca nu este tocmai ce iti doreai, esti nevoit sa accepti, deocamdata.