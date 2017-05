Horoscop 16 mai. Zi plină de TENSIUNI. Când credeai că nimic rău nu te mai poate atinge... DRAME

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 16 mai 2017.

BERBEC

O propunere va ia prin surprindere si aveti o reactie mai ciudata (cu siguranta plecati de la serviciu fara sa tineti cont de repercusiuni). Este nevoie sa dati explicatii ori chiar sa cereti scuze.

TAUR

Visati cu ochii deschisi la aventuri sentimentale, insa uitati ca deocamdata nu sunteti sigur de nimic. Optimismul va impiedica sa va pierdeti increderea in viitor.

GEMENI

Este posibil sa faceti o mare greseala din cauza nerabdarii. Persoana iubita va face si ea surprize placute pe neasteptate si descoperiti cat de stresante sunt cateodata placerile.

RAC

In familie are loc un eveniment important, marcat de o intrunire. Discutiile aprinse cu partenerul de viata s-ar putea sa va arunce in bratele unei persoane nepotrivite.

LEU

Intervin schimbari profesionale ciudate si stresante. Dupa-amiaza, luati rapid masuri de reparare a "greselii", daca nu vreti sa treceti prin mari incurcaturi si penalizari.

FECIOARA

Amanati intalnirile legate de decizii importante sau de semnarea unor acte. Cineva drag se imbolnaveste si aflati prea tarziu pentru a putea interveni. Altruism.

BALANTA

Inca nu va intereseaza reactivarea vietii dv. sentimentale. O persoana din familie va solicita intreaga atentie, tocmai cand considerati ca nu veti mai intra in incurcaturi.

SCORPION

Sunteti inconjurat de lume multa si nu toti sunt simpatici. Desi apare o femeie care vrea sa restabileasca pacea in cuplul din care faceti parte, lucrurile se incurca.

SAGETATOR

O migrena va face sa amanati activitatile importante si sa plecati acasa devreme. Dupa-amiaza, tot ceea ce primiti daruiti persoanei iubite. Sunteti iar indragostit!

CAPRICORN

O relatie oficiala devine cunoscuta de toata lumea, scrie ziarulevenimentul.ro. Faptul ca cei din anturaj se baga in viata dvs. nu va supara asa cum se asteptau toti. Activitati grele, dar pline de satisfactii.

VARSATOR

Decizia de a discuta impreuna cu rudele problemele dv. profesionale nu este o idee prea buna. Nimeni nu va poate ajuta asa cum doriti. Seara, telefoane importante.

PESTI

Descoperiti ca aveti restante mari fata de cei care v-au cerut sa participati la o "afacere". Nu aveti cum sa aplanati conflictul si cereti amanare. Reactionati cu intelepciune!