HOROSCOP 16 februarie 2018. Două zodii vor avea parte de ghinion! În schimb, racii şi taurii...

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018. Predictii astrale pentru ziua de vineri! Află ce ţi-au rezervat astrale pentru data de 16 februarie 2018!

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 BERBEC

Starea neplacuta in care te afli azi nu e legata de vreo situatie din exterior care sa-ti provoace aceste emotii, ci de lipsa anumitor informatii de care ai mare nevoie. Cat timp nu stii clar incotro te indrepti si pe ce resurse te poti baza, e normal sa calci grijuliu, ca pe coji de oua. Tocmai pentru ca nu esti inca foarte bine edificat in privinta rezultatelor care te asteapta la final, fii foarte prudent, nu te avanta in directii neverificate si stai cu ochii la factorii de risc. Nici sa exagerezi nu e bine, ca si cum ar fi peste tot doar piedici si inamici, pentru ca atunci chiar ca se termina altfel decat ai fi dorit! Cineva te-ar putea ajuta in aceasta situatie, daca ai lasa orgoliul si ai cere sfaturi!

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 TAUR

Nimic nu inainteaza conform planurilor. Piedicile care se ivesc acum nu au legatura cu tine, de aceea devine frustrant ca trebuie sa bati pasul pe loc din cauza altora care fac tot posibilul sa-ti taie tie elanul. Insista, lupta cu cei care ti se opun azi cu incapatanare, pentru ca ai ghinionul de a atrage alaturi de tine doar oameni pesimisti, negativisti, neputinciosi, care, la toate propunerile tale, spun doar ca nu se poate. Fii tu un exemplu demne de urmat, pentru a le demonstra suspiciosilor ca da, se poate, daca vrei cu adevarat si daca si lupti pentru asta!

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 GEMENI

Ia-o mai lent, nu te mai grabi atata, chiar daca tu esti o fire iute care nu are rabdare. Azi vei invata din nou lectia rabdarii, pentru ca cele mai bune lucruri sunt cele care se cladesc lent, in timp indelungat. Solutia la problema care te framanta de la o vreme apare tarziu, necesitand un efort de durata din partea ta, dar merita sa-ti concentrezi resursele de energie in acest sens. Chiar daca roadele nu apar atat de rapid pe cat ai dori tu, vei aprecia ritmul in care evolueaza lucrurile, ca nu cumva sa dai ceva peste cap din graba, din viteza, din impulsivitate.

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 RAC

Ocupa-te azi de lucrurile marunte de care nu ai avut timp inainte. Azi ai starea potrivita pentru a te apleca asupra lor cu mai multa rabdare, pe indelete, descoperind unde se ascund de fapt piedicile sau hibele. Nici nu-ti vine a crede cate lucruri poti sterge azi de pe o lista de sarcini mult prea lunga, dar daca te-ai uita mai bine, ai vedea ca sunt de fapt chestiuni minore care ar putea fi bifate usor. Ia-le pe toate pe rand, una cate una, si ai sa vezi ca lista de datorii in asteptare se reduce dintr-o data la jumatate doar pentru ca ti-ai propus sa te ocupi de ea astazi. Cere si ajutorul celor din jurul tau, pentru ca e si de datoria lor deopotriva.

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 LEU

Daca tie iti lipseste entuziasmul sau energia, atunci cauta persoanele potrivite care sa te inlocuiasca cel mai bine. Exista in preajma ta oameni mult mai optimisti decat tine, dornici de actiune, cu spirit de conducatori, care ar putea reusi sa te atraga si pe tine in diverse activitati fata de care tu nu arati nici un interes initial. Daca stiu sa-ti ofere stimulentele potrivite – o promisiune, o veste buna, o motivatie oricat de mica – iti vei recapata cheful de munca. Nu ai de ce te agata, deocamdata, dar cineva cu autoritate din preajma ta are solutia perfecta pentru a te stimula sa iei masuri

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 FECIOARA

Chiar daca vezi cu ochii tai ca nu poti duce chiar acum la indeplinire un plan in care ti-ai pus atatea sperante, hei, nu abandona! Ce-i cu figura asta lunga si bosumflata? Totul va merge ca pe roate altadata, dar nu azi si nu in aceste conditii, ca atare vezi ce ai scapat din vedere, de ce nu merg lucrurile asa cum ai dorit, pentru ca sigur ai uitat sa rezolvi ceva la timpul potrivit. Uneori, un hop, chiar daca pe moment de demoralizeaza, se va dovedi a fi cel mai bun lucru pentru a te motiva sa te apuci de altceva. Asteapta, mai cauta si alte variante, pentru ca cea pe care te-ai fixat nu e nici singura si nici cea mai buna cale de a ajunge acolo unde visezi.

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 BALANTA

Unii sunt nervosi si isi elibereaza rautatile pe oricine le cade in plasa, iar azi se pare ca tu esti in colimatorul lor. Nu te incarca inutil de energiile lor negative care iti pot face mult rau, deci cel mai bine ar fi sa nu le dai satisfactie, sa-i ignori, sa-ti tii la respect, pentru ca ei abia asteapta o noua victima in tirul lor. Nu esti tu acela, ca atare nu accepta sa consumi otrava aruncata de ei pe oricine. E problema lor de ce sunt atat de nervosi, dar tu ce vina ai sa captezi tot ce dau ei afara cu rautate? Abordeaza o atitudine rece, indiferenta, impasibila, ca sa le arati ca pe tine nu te poate atinge nimic din ploaia lor de cuvinte aspre. Nu pune la suflet si nici nu le raspunde la provocari!

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 SCORPION

Nu ai alaturi de tine persoanele cele mai potrivite pentru ceea ce intentionezi sa realizezi, ci atragi doar persoane sensibile, slabe, suspicioase, care resping orice. Chiar daca reusesti sa-i chemi alaturi de tine cu un anumit scop, ei sunt cei care te vor trage mereu inapoi, pentru ca intotdeauna au ori o indoiala care-i macina, ori critica toate propunerile tale, ori se tem sa si incerce ceva, convinsi ca oricum nu va iesi nimic bun din asta. Mai bine te-ai descurca singur decat cu asemenea tovarasi negativisti, ca atare iesi din mediile in care cuvantul de ordine e: nu! Dar nici nu ofera alta varianta in schimb!

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 SAGETATOR

Apreciezi enorm sprijinul celor din jur la problemele tale actuale si vei vedea cat de important e sa ii atragi si pe ei in rezolvarea acestora. Toti vin cu idei si cu propuneri, si ajunge doar sa le pui cap la cap pentru a extrage concluziile care vor multumi pe toata lumea. Tu esti doar in centrul acestor discutii aprinse, cel care aduna la un loc un grup mai larg de persoane pentru un scop comun, tu esti cel care prezinta subiectul, ca mai apoi sa inceapa furtuna de idei generatoare de solutii salvatoare. E o placere sa urmaresti cum se manifesta entuziasmul tuturor!

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 CAPRICORN

Nu te mai gandi la lunga lista de aspecte pe care nu le doresti in calea ta si care, culmea, tocmai ele tot dau buzna peste tine, ci concentreaza-ti atentia doar asupra lucrurilor pe care ti le doresti! O continua lupta de a alunga ceea ce nu-ti place nu e deloc in avantajul tau, ca atare prefa-te ca acestea nici nu exista si incepe sa-ti formulezi visele prin declaratii afirmative. Spune ce vrei, spune ce visezi, spune ce doresti, si nicidecum nu porni intr-o noua actiune spunand cum NU ai vrea tu sa mearga lucrurile. Evita deci declaratii gen nu vreau sa mai fiu bolnav, nu vreau sa mai fiu singur, ci schimba un pic polaritatea cuvintelor tale: vreau sa fiu sanatos, vreau sa fiu iubit si sa iubesc.

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 VARSATOR

Esti in fata unui proiect nou ce te entuziasmeaza la maximum, de aceea investesti toate resursele tale de inspiratie si de creativitate doar in aceasta directie. La asemenea investitie de energie, e si normal sa apara repede si rezultatele foarte bune, ca atare te implici trup si suflet si maresti pasul, pe cat posibil, ca sa primesti deja laudele visate. Poate fi vorba si de o sansa rara de afirmare in fata unor persoane care, de acum inainte, te pot privi cu alti ochi, vorbind despre tine in termeni elogiosi. Meriti felicitari pentru ceea ce faci!

HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 PESTI

Apar neintelegeri in familie, dar trebuie sa le tratezi cu toleranta si diplomatie, pentru a nu le lasa sa ajunga prea departe. Poti folosi umorul pentru a restabili armonia in casa, deoarece nu exista motive atat de grave pentru a tensiona atmosfera. Fiecare, in fond, cu toanele si capriciile sale, iar tu esti printre cei mai irascibili si nervosi, deci ori tu, ori ceilalti membri ai familiei, va trebui sa dezamorseze disputele cu o gluma sau ceva care sa abata gandurile tuturor de la sursa principala de tensiune. Exista solutii de aplanare pasnica a conflictului.

Sursa: hotweek.ro