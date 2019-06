Horoscop 15 iunie. Începutul sfârșitului pentru două zodii

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 15 iunie 2019.

Berbec



Ai program incarcat tot weekend-ul. Singura problema e ca nu stii daca iti ajung banii pentru tot ce ti-ai propus.







Taur



Esti plin de entuziasm pentru ca o sa faci ceva ce iti doreai de mult timp. Nu uita de invitatia pe care ti-a facut-o una dintre rude.



Gemeni



Pentru ca in ultima perioada ai dedicat mai mult timp muncii, decat partenerului, a venit timpul sa ii arati persoanei iubite ca ramane, totusi, prioritatea ta, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Te simti un invingator. Asta pentru ca ai reusit ceea ce parea imposibil, la job.



Leu



Ai parte de cateva momente mai stanjenitoare. Te intalnesti cu o persoana pe care nu o agreezi deloc.



Fecioara



Vrei sa dedici tot weekendul acesta unei singure persoane si asta o sa si faci. Simti ca trebuie sa faci asta pentru cineva din familie, dar nu ca pe o obligatie, ci din suflet.



Balanta



Urmeaza sa te intalnesti cu persoane care au aceleasi preocupari ca si tine. Afli ceva si constati ca ti-ar putea fi de folos in cariera.



Scorpion



Esti pus in fata faptului implinit. Partenerul te anunta ca a achizitionat ceva pentru casa si ca pachetul urmeaza sa soseasca.



Sagetator



Fa in asa fel, incat sa fie multumita toata familia. In ultima vreme, fiecare a venit cu cate o solicitare si ar fi bine sa incerci sa-i aduci la un numitor comun.



Capricorn



Cu toate ca este weekend, nu poti sa te abtii sa nu faci ceva legat de munca toata sambata.



Varsator



Te simti foarte bine si nu ai niciun chef sa stai in casa. Daca ar fi dupa tine, ai pleca de dimineata si te-ai intoarce dupa miezul noptii.



Pesti



Urmeaza sa pleci undeva, dar nu esti foarte incantat. Ai promis ca ajungi si pe acolo si acum esti asteptat de toti.