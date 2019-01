Horoscop 15 ianuarie. DEZASTRU pe toată linia pentru 3 zodii. La un pas de colaps

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 15 ianuarie 2019.

Berbec



Bea o cafea si grabeste-te sa ajungi la job. Te asteapta o zi foarte plina si nu ai vrea sa-ti strice tot programul astazi.







Taur



Evita persoanele despre care stii ca nu te au la suflet. Nu mai cauta compania oricui doar pentru a scapa de singuratate. Orienteaza-te catre lucruri care-ti fac placere, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Astazi nimic nu iti sta in cale. Esti plin de energie si hotarat sa rezolvi cat mai repede toate treburile pe care le-ai tot amanat in ultima perioada.



Rac



Rabdare si atentie, de asta vei avea nevoie in urmatoarele ore. Trebuie sa faci ceva de care poate depinde viitorul familiei tale, asa ca incearca sa nu te grabesti.



Leu



Desi muncesti mult, nu esti deloc remarcat de persoanele din conducere. Cel putin asa ai tu impresia. Mai asteapta, poate ca nu a sosit momentul tau.



Fecioara



Asteapta-te la ceva iesit din comun astazi, la job. S-ar putea sa ai parte de o surpriza pusa la cale de cei mai glumeti dintre colegi.



Balanta



Ai primit o informatie care te poate ajuta sa avansezi in cariera. Problema e ca nu esti foarte hotarat daca vrei sa ajungi mai sus chiar acum.



Scorpion



Esti pe cale sa iei niste hotarari care iti pot schimba destul de mult cursul vietii. Nu te pripii. Ar fi bine sa ceri si sfatul cuiva apropiat.



Sagetator



Partenerul de viata are nevoie de sustinerea ta, in aceasta perioada. Chiar daca nu esti pe deplin de acord cu initiativa sa, lasa incapatanarea care te caracterizeaza si implica-te.



Capricorn



Esti invitat sa participi la un proiect important, dar descoperi ca cei cu care urmeaza sa lucrezi nu sunt cele mai potrivite persoane. Nu prea dispus sa risti. Undeva, ceva parca nu se potriveste.



Varsator



Te-ai odihnit mult in ultimele zile si esti intr-o forma buna. Asta te face sa fii ceva mai activ decat de obicei. Atitudinea ta la munca nu-i lasa indiferenti nici pe sefi.



Pesti



Abia a inceput saptamana si gandul iti zboara deja la weekend. Ai programat ceva special si vrei sa fie o surpriza pentru partenerul de viata.