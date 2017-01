Horoscop 14 ianuarie. O zi dificilă, cheltuieli neprevăzute. O singură zodie are noroc azi. A ta?

Taurii sunt intr-o faza creativa in care pot lasa imaginatia sa zboare, iar aceasta totala libertate de gandire este benefica pentru a descoperi o multime de idei noi si bune.

Berbec

Chiar daca nu cunosti situatia de fata in cele mai mici amanunte, nu te crampona de aceste fleacuri, ci continua ce ai inceput.

Taur

Esti intr-o faza creativa in care poti lasa imaginatia sa zboare incotro vrea iar aceasta totala libertate de gandire este benefica pentru a descoperi o multime de idei noi si bune.

Gemeni

Ai tendinta de a fugi de lume, de a te retrage in carapacea ta pentru a-ti linge ranile, pentru a plange in taina, pentru a te gandi numai la dorintele tale neimplinite.

Rac

Nu fi atat de critic cu cei din jurul tau, ci priveste-i asa cum sunt. Bine, n-or fi ei perfecti, nici tu nu esti la urma urmei, dar in loc sa le scoti in evidenta numai defectele, ce-ar fi sa vezi ca au si o lunga lista de calitati care merita puse mai mult in valoare.

Leu

A incerca sa aplanezi tensiunile e absolut inutil, ca atare, canalizeaza energia in exces spre un domeniu care chiar are nevoie de violenta, ambitie, impulsivitate, autoritate.

Fecioara

Opreste-te din mers daca vezi ca toate elementele din jur par a evolua exact invers decat ai dori tu.

Balanta

Stai si cantaresti la rece o situatie si ajungi la o singura concluzie: sa-i pui punct aici. Consideri ca nu merita sa mergi mai departe, nici sa tot cari dupa tine la nesfarsit o stare de lucruri care nu va mai aduce nimic nou, ca atare pregateste-te sa spui stop acum.

Scorpion

Nu fi copil, prea o faci pe suparatul de la un fleac, scrie teotrandafir.com. Poate esti jignit sau nemultumit, dar nu are rost sa te comporti ca si cum toata lumea ar avea ceva cu tine.

Sagetator

Cauti nod in papura la orice, chiar si la acele directii care sunt clare, sigure si nu ar merita sa fie tratate cu atata suspiciune, cum faci tu acum!

Capricorn

Daca te simti dat la o parte pe nedrept, incearca sa nu pui la suflet aceasta senzatie, pentru ca faci presupuneri gresite.

Varsator

O veste proasta iti strica toata ziua si nu mai gasesti in tine forta sau motivatia de a duce mai departe un plan care deja scartaie.

Pesti

Nu te poti detasa de o emotie din trecut care are inca influenta asupra ta. Te napadesc regretele, nostalgiile, amintirile nu tocmai placute si retraiesti aproape identic un eveniment din trecut cu un impact emotional maxim asupra ta.