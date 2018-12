Horoscop 14 decembrie. Ziua în care totul se prăbuşeşte. Zodia care dă bir cu fugiţii

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 14 decembrie 2018.

Berbec



Nu este o perioada buna pentru speculatii financiare. Daca intentionezi sa faci niste tranzactii, nu actiona pripit.



Taur



Intalnesti persoane cu care reusesti sa interactionezi mai mult decat de obicei. Totodata, ai grija la unele persoane care iti cunosc punctele slabe si incearca sa profite de tine, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Te deranjeaza faptul ca un prieten nu si-a tinut o promisiune si, drept urmare, ai intrat intr-o incurcatura. Noroc ca ai la cine sa apelezi pentru ajutor.



Rac



Esti afectat dupa o discutie cu o ruda si pana la amiaza nu faci altceva decat sa dai telefoane si sa trimiti mesaje.



Leu



Simti ca esti nedreptatit. Iti petreci cea mai mare parte din zi la munca si te-ai saturat sa fii tratat ca si cand nici nu existi.



Fecioara



Evolutia de care ai avut parte in cariera te umple de satisfactie. Daca acum cateva luni toti te priveau cu neincredere, astazi ai parte de respect din partea lor.



Balanta



Nu-ti place ceva din ceea ce se intampla la birou si vrei sa discuti despre asta cu cineva. Problema e ca nu vrei sa intri in conflict cu nimeni.



Scorpion



Desi inca nu s-a incheiat saptamana, poti incerca sa dormi mai mult pentru ca in ultimele zile ai avut parte numai de activitati epuizante.



Sagetator



Acasa te asteapta o surpriza. Partenerul de viata te anunta unde urmeaza sa mergeti in weekend.



Capricorn



Esti prea obosit ca sa iti mai pese de ceva. Nici macar sedinta care urmeaza nu te scoate din starea de somnolenta.



Varsator



Iti vine o idee si asta iti imbunatateste imediat starea de spirit. Esti atat de ocupat incat ai sentimentul ca nu mai faci fata.



Pesti



Astazi nu ai rabdare si nu te poti apuca de nimic serios. Ai vrea sa fi lasat in pace sa rezolvi o problema personala despre care nu vrei sa povestesti nimanui.