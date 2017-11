Horoscop 13 noiembrie. O zodie va fi PEDEPSITĂ în fel şi chip! DRAME! BANII pică din cer pentru...

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 13 noiembrie 2017.

Berbec



Incepi saptamana concentrat asupra muncii, așa că nu te intereseaza nimic altceva decat sa reusesti sa faci tot ce ti-ai propus astazi. Dupa program, continui sa muncesti: inveti ceva nou care te-ar putea ajuta sa avansezi in cariera. Nu e usor, dar cu putin efort vei reusi.



Taur



În timp ce ceilalti se conformeaza cu strictete regulilor, tu vei fi mai relaxat. Mai mult, indraznesti sa pui in practica ceea ce gandesti, fara sa ai senzatia ca ar trebui sa ceri o aprobare. La inceput, vei fi privit cu reticenta de sefi, dar rezultatele vor dovedi ca ai avut dreptate, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Va fi o zi grea pentru tine. Tot ceea ce visai sa se intample astazi pare ca se naruie chiar din primele ore ale diminetii. Ai rabdare, nu dispera. Pana seara, lucrurile vor sta exact asa cum ti-ai dorit.



Rac



Te simti creativ astazi. Profita de asta si lasa-ti imaginatia sa zburde. Mai ales in sedinta de dimineata, cand ii vei uimi pe toti cu cele mai indraznete propuneri. Ceea ce urmeaza iti va da un sentiment de satisfactie si de implinire.



Leu



Niste probleme de familie iti retin atentia in cea mai mare parte a zilei, asa ca s-ar putea sa fi mai retinut cu colegii la job. Nu te simti obligat sa le explici. Atentie la unele aspecte financiare, nu este o zi potrivita pentru a risca.



Fecioara



Astazi poti intra in conflict cu cei dragi, deoarece fiecare vede lucrurile din alt unghi. Daca simti ca toata lumea ti se impotriveste, fii mai atent la tine insuti: nu cumva e vina ta? Incearca sa ajungi la un compromis care sa-i multumeasca pe toti.



Balanta



Esti bine dispus astazi si emani un farmec aparte. Ai mereu zambetul pe buze, nimic nu pare imposibil pentru tine si orice faci iti iese perfect. Nu te mira ca toti te privesc cu invidie.



Scorpion



In general te preocupa doar ceea ce iti aduce tie beneficii, dar astazi te concentrezi mai mult pe cum ai putea sa-i ajuti pe cei din jur. Asta si datorita unor prieteni care te implica intr-o actiune de caritate. Descoperi o latura a ta pe care nu ai mai intalnit-o pana acum.



Sagetator



Daca la job totul merge din ce in ce mai bine, nu acelasi lucru il poti spune si despre relatia cu persoana iubita. E ceva vreme de cand nu ati mai stat de vorba despre voi doi si au aparut niste tensiuni. Vezi ce se intampla.



Capricorn



E o zi destul de agitata azi, dar pastreaza-ti calmul si nu ceda impulsului de a te certa cu toata lumea. Esti nemultumit, parca totul se misca prea incet si nimeni nu tine pasul cu tine... Dar unde fugi asa?



Varsator



Este prima zi a saptamanii si este posibil sa nu-ti fi revenit inca din starea de relaxare din weekend. Totusi, fa un efort si fii atent la ceea ce se intampla in jurul tau. Risti sa ratezi ceva important.



Pesti



Ai multa treaba la job si nu iti permiti nici macar o pauza. Nu te epuiza inca din prima zi de munca. Pana la weekend mai este o saptamana. Nu te neglija.