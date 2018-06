Horoscop 13 iunie. Ziua regretelor. Zodia care pierde oameni dragi. Răsturnare de situaţie

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 13 iunie 2018.

Berbec



Ajunge! Consideri ca a venit vremea sa pui lucrurile la punct in legatura cu cineva care iti face zile fripte la job. Mai ales ca ultima data te-ai ales si cu o penalizare nemeritata din partea sefului.



Taur



Ai repetat de zeci de ori ce vei spune cand te vei intalni cu persoana care ti-a cazut cu tronc, dar cand se intampla, uiti tot. Nu te mai chinui cu replici din filme, fii doar tu insuti!



Gemeni



Primesti telefoane si mesaje incontinuu, dar incearca sa raspunzi doar la cele urgente pentru ca ai multa treaba astazi. Din pacate, nici macar de o pauza de cafea nu o sa ai timp.



Rac



Continua ce ai inceput si nu te mai uita in urma. Ai reusit de atatea ori sa treci peste greutati, incat ai devenit mai puternic decat crezi. Orice ar fi, nu te lasa doborat tocmai acum!



Leu



Chiar daca nu-ti convine, asuma-ti responsabilitatea pentru tot ce faci. Asta ar fi o dovada de maturitate si de seriozitate in acelasi timp. Stii ca cineva asteapta asta de la tine de ceva vreme.



Fecioara



Vei avea o zi grozava, in special pentru ca vei afla ca o problema de sanatate care te necajea de ceva vreme nu este atat de grava pe cum parea la inceput.



Balanta



Dimineata este linistita, dar lucrurile nu vor ramane asa intreaga zi. Un telefon primit din partea unei rude te pune pe ganduri. Mesajul primit nu este tocmai cel pe care il asteptai.



Scorpion



Te asteapta o zi foarte plina, dar in sensul bun. Reusesti sa rezolvi o serie de probleme de care credeai ca nu mai scapi. Seara ai timp sa te ocupi si de tine. Te-ai cam ignorat in ultima vreme.



Sagetator



Te simti cu adevarat minunat! Te miri si tu... sa fie faptul ca te-ai apucat din nou de sport, laudele primite de la sefi sau partenerul de care te simti tot mai indragostit?



Capricorn



Nu iesi din casa inainte sa te asiguri ca lucrurile s-au lamurit cu partenerul de viata. Ati avut parte de un mic conflict si daca nu rezolvati treburile pe loc, va fi mai dificil pe viitor, scrie Ziua de Cluj.



Varsator



Organizeaza-te in asa fel incat sa poti sa ajungi la timp la evenimentul programat pe seara. E foarte important sa nu intarzii, altfel risti sa superi pe cineva din familie.



Pesti



Trebuie sa faci o schimbare in stilul de viata pentru ca ai intrat intr-o rutina apasatoare. Daca vrei cu adevarat sa scapi ai sanse. Ce mai astepti, ia masuri!