HOROSCOP 13 februarie 2018. O zi plină de ghinion pentru aceste trei zodii. Atenţie maximă!

HOROSCOP 13 februarie 2018

HOROSCOP 13 februarie 2018. Evenimentul astrologic marcant al zilei de azi este cuadratura Jupiter-Mercur, un aspect care se poate dovedi destul de dificil pentru majoritatea zodiilor. Sub influenta acestei cuadraturi, apare adesea tendinta de a percepe realitatea in mod distorsionat, ceea ce poate conduce la actiuni si initiative nerealiste, cu urmari imprevizibile. La nivel macro, este posibil ca in massmedia sa apara curente de opinie care tradeaza neincrederea in justitie.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Berbec

In prima parte a zilei este posibil sa resimtiti o stare de apatie si sa nu va puteti concentra.

In activitatea profesionala si in afaceri, eastrolog.ro va sfatuieste sa fiti foarte atent, sa nu luati decizii in graba si sa nu va asumati riscuri.

Daca sunteti invitat la o intrunire cu persoane apropiate, ar fi bine sa profitati de ocazie.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Taur

Se intrevede o dimineata relativ dificila, cu dificultati de concentrare si de comunicare.

Va sfatuim sa amanati activitatile importante in plan profesional si sa fiti precaut in relatiile cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri.

Traversati o perioada buna in plan sentimental. Seara este favorabila activitatilor relaxante impreuna cu cei dragi.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Gemeni

S-ar putea sa primiti o propunere de asociere intr-o afacere cu o persoana mai in varsta sau care are mai multa experienta decat dumneavoastra. Va sfatuim sa nu luati o decizie finala fara sa va consultati cu partenerul de viata.

Este posibil ca situatia financiara sa nu fie foarte buna, dar sunt sanse de redresare in scurt timp.

In plan sentimental nu se intrevad probleme deosebite. Puteti petrece o seara romantica impreuna cu persoana iubita.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Rac

In prima parte a zilei este posibil sa nu va simtiti in cea mai buna forma fizica si intelectuala, iar capacitatea de concentrare ar putea fi diminuata.

Este recomandat sa evitati discutarea unor chestiuni importante in plan profesional, fiindca riscati sa luati decizii neinspirate.

Este momentul sa acordati mai multa atentie persoanelor mai tinere din familie.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Leu

Sub influenta contextului astral de azi, aveti tendinta de a fi distrat si neatent. Prin urmare, este recomandat sa amanati activitatile si deciziile importante in plan profesional si in afaceri.

In a doua parte a zilei aveti posibilitatea sa rezolvati diverse chestiuni de rutina pe care le-ati tot amanat in ultima vreme.

Ar fi bine sa petreceti mai mult timp impreuna cu persoana iubita.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Fecioară

In prima parte a zilei este posibil sa fiti indispus fara un motiv clar si sa aveti dificultati de concentrare.

Va sfatuim sa nu incepeti activitati sau proiecte pe care nu le-ati pregatit temenic, pentru ca riscati sa nu le puteti duce pana la capat.

Seara s-ar putea sa primiti vesti bune de la o persoana apropiata.



HOROSCOP 13 februarie 2018. Balanță

Inainte de amiaza s-ar putea sa fiti cam distrat si sa intampinati dificultati in comunicarea cu cei din jur.

Se pare ca intuitia nu functioneaza foarte bine azi, asa ca ar fi indicat sa nu luati decizii fara sa va sfatuiti cu cei apropiati.

Ati face bine sa va limitati la activitati de rutina si sa incercati sa va relaxati mai mult.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Scorpion

Traversati o perioada favorabila plan sentimental. Este posibil chiar sa fiti dispus sa faceti o declaratie de dragoste.

In plan profesional si in afaceri ar fi bine sa nu va asumati niciun risc.

Va recomandam sa fiti foarte atent in tot ce faceti si sa respectati cu strictete regulile si legile, pentru ca exista riscul sa intrati in conflict cu autoritatile.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Săgetător

In prima parte a zilei s-ar putea sa nu fiti in apele dumneavoastra si sa provocati conflicte cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri.

Daca ati planificat pentru azi o calatorie in interesul familiei sau impreuna cu familia, ar fi bine sa nu va razganditi, ca sa nu tensionati relatiile.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Capricorn

O discutie in contradictoriu cu o persoana mai varstnica v-ar putea pune pe ganduri.

In relatiile cu prietenii si cu familia, va sfatuim sa fiti intelegator si sa nu incercati sa va impuneti punctul de vedere, pentru ca exista riscul sa provocati o cearta.

Ar fi bine sa va odihniti mai mult, ca sa nu ajungeti sa aveti probleme de sanatate.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Vărsător

Aveti tendinta sa va supraestimati capacitatea de efort fizic si intelectual. Va sfatuim sa fiti prudent, pentru ca altfel riscati sa faceti greseli costisitoare.

In relatiile cu prietenii si cu familia, orgoliul excesiv v-ar putea face sa provocati o cearta.

HOROSCOP 13 februarie 2018. Pești

In prima parte a zilei s-ar putea sa incasati o suma importanta si sa incepeti imediat sa faceti planuri pentru cheltuirea banilor. Va sfatuim sa nu va pripiti, fiindca azi aveti tendinta de a fi mai putin pragmatic decat in alte zile.

Va intelegeti foarte bine cu partenerul de viata si va completati reciproc. Ar fi bine sa va sfatuiti si sa luati toate deciziile impreuna.

Sursa: eastrolog.ro