Horoscop 12 noiembrie. Acum începe greul! O zodie e la pământ. Săraca, nici nu ştie ce o aşteaptă!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de duminica, 12 noiembrie 2017.

BERBEC



Planuri, planuri si iar planuri. Cam asta o sa faceti toata ziua. Desi mai e ceva pana la sarbatorile de iarna, incepeti sa puneti totul la punct pentru un concediu de vis.



TAUR



Uneori simtiti nevoia sa renuntati la viata voastra si sa o luati de la capat, insa realitatea spune altceva. Duminica se va intampla ceva ce va face extrem de fericiti si nici macar nu va mai trece prin cap ca ati vrea altceva



GEMENI



Interactionati foarte mult cu oamenii apropiati, in special cu parintii sau copiii. Ajungeti la un numitor comun in privinta unor chestiuni care au legatura cu viitorul familiei.



RAC



Nu duceti lipsa de energie, asa ca nu faceti altceva decat sa va plimbati. Mergeti in locuri in care nu ati mai fost pana acum, faceti lucruri pe care nu le-ati mai facut si la final veti fi dornici sa repetati experientele.



LEU



Duminica o sa aveti mult de alergat. Se anunta si cateva vizite, dar o sa ramaneti cu o impresie extrem de placuta.



FECIOARA



Lasati in urma niste chestiuni care va impiedicau sa va bucurati de prezent. Puneti mare pret pe prietenie si relatia cu partenerul de viata si va incanta micile detalii care fac diferenta.



BALANTA



Sunteti putin absenti psihic, desi fizic sunteti la un loc cu ceilalti. Va preocupa ceva si nu va puteti concentra la altceva. Din fericire, o sa rezolvati totul.



SCORPION



Sunteti pusi in avantaj de ceea ce a facut cineva. Nu a fost cu intentie, insa pentru voi este perfect. Ceea ce ati pus in practica va avea parte de un succes fantastic, scrie bucurestifm.ro.



SAGETATOR



O zi linistita. Nici ca va doreati altceva. Nu aveti nimic programat si profitati la maximum de minutele de libertate si va relaxati.



CAPRICORN



Se apropie o schimbare in viata voastra, care va modifica ordinea prioritatilor. De o buna bucata de vreme va ganditi sa faceti asta, dar pana acum v-au lipsit curajul si determinarea.



VARSATOR



Nu vreti sa va ganditi la nimic altceva in afara de alegerea destinatiei pentru a petrece ziua, care este singura libera din aceasta perioada.



PESTI



Ziua vine cu o mare surpiza din partea familiei. Va doreati de multa vreme sa mergeti undeva sau sa primiti ceva anume, iar cei dragi fac acest lucru posibil.