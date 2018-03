Horoscop 12 martie 2018. Relaţii distruse şi supărări pentru aceste zodii. Sfaturile astrologilor

Horoscop 12 martie 2018. Află ce ţi-au rezervat astrele pentru ziua de luni, 12 martie 2018. Se anunţă o zi plină de surprize pentru multe zodii. Iată care sunt cele mai afectate!

Horoscop 12 martie 2018 Berbec

Ai ajuns intr-un punct important al proiectului la care iti aduci contributia de cateva luni incoace, nivel la care poti deja sa spui ca esti foarte aproape de scopul propus. Poate e chiar vremea recoltei, poate e ziua in care spui stop si extragi o concluzie cu privire la pasii parcursi pana aici si ai acel sentiment de profunda implinire fata de tot ce ai realizat. Nu a fost deloc usor drumul pana aici, dar acum nu mai conteaza cat de complicat a fost procesul de productie al acestui rezultat, ci doar faptul ca ai atins varful maxim! Meriti acum o pauza.

Horoscop 12 martie 2018 Taur

Nu privi la cei din jur care nu-si vad capul de treburi si griji si-ti spun mereu cat sunt nefericiti. Tu nu esti asa, deci nu te raporta la necazurile lor, la stresul vietii lor cotidiene. Totul este bine in lumea ta si aceasta atitudine deschisa, tonica, optimista te va ajuta sa treci peste toate cu succes. In timp ce altii se lupta in continuare cu piedicile pe care singuri si le pun din cauza gandirii negative, tu vei fi cu un pas inainte si cu un cap deasupra privind detasat la ei. Pastreaza aceasta atitudine: e reteta succesului!

Horoscop 12 martie 2018 Gemeni

Esti pretentios si nu te multumesti cu putin, ca atare ai putea refuza diverse oferte daca nu se ridica la nivelul asteptarilor tale actuale. Simti ca ar fi bine sa mai astepti o vreme, decat sa accepti ceva din lipsa de variante mai bune. Consideri ca merita sa mai stai pe tusa, sa se mai adune solutii profitabile, si sa nu te opresti la prima care se iveste. Rabdarea de care dai dovada acum va fi rasplatita candva cu rezultate de zile mari care iti vor demonstra ca nu trebuie sa faci compromisuri si sa te multumesti cu ce ti se ofera. Mai asteapta, mai acumuleaza informatii!

Horoscop 12 martie 2018 Leu

Ai grija la cuvintele dure pe care le spui astazi, pentru ca risti sa distrugi o relatie. Nervii sunt normali la oricine, dar a-i lasa sa se manifeste in voi nu e in avantajul unei relatii de prietenie sau de colaborare. Intr-un astfel de moment, cand scapi discutia de sub control, se poate ajunge la critici, la acuze, la atacuri verbale ce pot genera mai apoi o despartire. Daca simteai ca e nevoie de aceasta ruptura, vei profita de curajul care te copleseste pentru a spune tot ce aveai pe suflet, dar daca e un om la care tii, despartirea aceasta va declansa mai apoi mari regrete. Incearca sa repari ce ai stricat, sa dregi busuiocul si chiar sa-ti ceri scuze cu mai mult curaj, lasand orgoliile deoparte.

Horoscop 12 martie 2018 Fecioară

Ti-e dor de lucruri frumoase din trecut si ai dori cumva sa te intorci in acele timpuri, cand era iubire in viata ta, cand te simteai rasfatat si ocrotit, cand totul parea idilic. Nu exagera cu nostalgiile, pentru ca si prezentul are multe de oferit, dar nu te poti abtine sa nu compari mereu cu vremuri mult mai frumoase din trecut. Adu dupa tine, din amintiri, ce e mai bun si mai motivant pentru ceea ce faci acum, pentru ca din trecut poti extrage o resursa excelenta de energie pozitiva, pentru ca, daca atunci lucrurile au mers bine, le poti repeta si acum. Scoate de la naftalina motivatia de a mai trai totul odata ca atunci, nu regretul ca s-a dus!

Horoscop 12 martie 2018 Balanţă

Nu mai privi inapoi, ce a fost a fost si trebuie sa inchizi un capitol odata pentru totdeauna. Nu are rost sa te raportezi mereu la evenimente din trecut, la felul cum ai rezolvat candva o problema sau la cel care ai fost odinioara. Esti intr-o continua schimbare, evoluezi de la o zi al alta si nu mai poti fi cel de ieri. Priveste spre viitor cu mai multa incredere, profita de caile noi care ti se astern in fata pentru ca ele te duc spre un alt om, cel care vei deveni incepand din clipa urmatoare. A trai in trecut nu e in avantajul tau si nici nu ti se potriveste, deci inchide usa in urma ta!

Horoscop 12 martie 2018 Scorpion

A sosit un moment de care iti era teama, pe care l-ai tot amanat pentru ca nu erai pregatit sa-i faci fata, dar azi, cand traiesti efectiv acele momente, iti dai seama ca ai exagerat cu ingrijorarea. Lucrurile ies mai bine decat ai crezut si tot stresul tau de dinainte nu si-a avut rostul. Bucura-te din plin de intorsatura norocoasa a lucrurilor, ceea ce poate fi o lectie buna pentru tine sa nu mai privesti lucrurile doar din perspectiva cea mai sumbra. Fara sa gandesti pozitiv si iata ce bine a iesit totul, dar daca ai fi crezut in permanenta in succes, oare cum ar fi iesit?

Horoscop 12 martie 2018 Săgetător

Stai de vorba cu familia si faceti planuri in detaliu pentru perioada urmatoare. Sunteti cu totii entuziasmati de ceea ce vreti sa realizati impreuna si intrati in cele mai mici amanunte cand discutati despre ceea ce va asteapta. Planificati totul zi cu zi, ora de ora, pentru ca aveti mari sperante de la sensul spre care v-ati canalizat cu totii atentia. Optimismul, entuziasmul, motivatia care va impinge pe toti de la spate sunt combustibilul perfect pentru a va aduna cu totii fortele in acelasi sens si sa ajungeti cu brio la rezultatele visate. Dialogul trebuie sa stea la baza acestor mari planuri comune, deci discutati clipa de clipa.

Horoscop 12 martie 2018 Capricorn

Nu te opri, deocamdata, la o singura varianta din gama larga de optiuni pe care o ai la dispozitie. Mai experimenteaza, mai joaca-te un pic, pentru ca ai de unde alege. Va veni si ziua cand va trebui sa te hotarasti, dar deocamdata ai toate conditiile pentru a evolua pe mai multe directii simultan. Nu-ti cere nimeni sa mergi intr-o singura directie acum, ca atare poti avea succes si pe un plan, si pe altul, fara a strica pe niciunul. Unii ar putea spune ca e o dovada de superficialitate si neglijenta din partea ta ca nu te decizi inca, dar tu consideri ca din toate aceste cai pe care mergi inveti ceva ce te va ajuta sa selectezi la final cea mai buna optiune! Daca nu le-ai incerca, de unde ai sti care e buna?

Horoscop 12 martie 2018 Vărsător

Felul entuziast cu care te primesc cei cu care intri azi in contact, te stimuleaza sa te implici trup si suflet in orice actiune noua. Daca mai ai si ocazia de a deveni liderul acestei actiuni, cu atat mai mare e satisfactia ta. Ai nevoie de o provocare pe masura energiei si personalitatii tale puternice, deci profita de aceasta zi pentru a te pune mai bine in evidenta! Toate ar trebui sa-ti mearga de minune, pentru ca increderea absoluta pe care o ai in fortele proprii se va dovedi a fi esentiala pentru reusitele spre care te indrepti.

Horoscop 12 martie 2018 Peşti

Daca atmosfera e mai tensionata in jurul tau, vei prefera sa te izolezi de oamenii pusi pe harta, pentru ca nu ai chef sa-ti strice nimeni odihna. Atragi in calea ta doar persoane nervoase, agitate, certarete, iar tu nu ai deloc chef de asa ceva, ca atare alegi singuratatea in care sa fii doar tu cu tine insuti. Sa nu crezi ca daca tu te retragi in lumea ta nu vor da buzna si acolo, pentru ca asa sunt unii croiti: sa strice si buna dispozitie a altora. Cand te credeai si tu mai relaxat si mai odihnit, ba suna telefonul, ba bate cineva la usa ta, ba dai de vreun amic artagos, deci pregateste-te si pentru cateva meciuri aprinse.

Sursa: acvaria.com