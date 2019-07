Horoscop 12 iulie. Zodia care scoate bani și din piatră seacă. Din ce dă, primește însutit. Minuni!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 12 iulie 2019.

Berbec



Colegul in care aveai cea mai mare incredere te dezamageste.







Taur



De dimineata ai mult de alergat. Esti nevoit sa rezolvi o problema legata de o mostenire.



Gemeni



Te uimeste atitudinea unui partener de afaceri. Nu te-ai fi asteptat la asa ceva tocmai azi.



Rac



Constati ca ai cheltuit cam mult zilele astea si s-ar putea sa ai probleme serioase cu banii pana la salariu.



Leu



O persoana mai in varsta te ajuta cu sfaturi si, astfel, reusesti sa impiedici un conflict gata sa izbucneasca in familie.



Fecioara



Schimbari la job. S-ar putea sa ti se ofere un nou loc de munca. Esti interesat doar daca si castigurile sunt mai mari, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Dimineata esti cam agitat ca urmare a unor discutii in familie. Poate ar trebui sa acorzi mai mult timp activitatilor casnice.



Scorpion



Primesti o veste neplacuta in legatura cu o persoana apropiata.



Sagetator



Dimineata nu ai chef de nimic, nici sa vorbesti. Iti bei cafeaua si pleci.



Capricorn



Este posibil sa ai o dezamagire in dragoste, dar nu te lasa daramat.



Varsator



Cand nu stai prea bine cu banii, ai tendinta sa neglijezi relatiile sentimentale.



Pesti



Esti incapatanat, prin urmare, nu lasi nimic de la tine! Din cauza asta colaborezi greu cu colegii.