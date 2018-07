Horoscop 12 iulie. Nativii acestei zodii, pedepsiţi în fel şi chip! Numai în pielea lor să nu fii

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 12 iulie 2018.

Berbec



Circula cu atentie astazi, indiferent ca esti cu masina sau pe jos, pentru ca e posibil sa primesti o amenda, daca incalci regulile. Si la locul de munca ar fi bine sa deschizi bine ochii pentru ca exista pericole la tot pasul.



Taur



Partenerul de viata se joaca cu rabdarea ta si apoi se mira ca te superi. O sa-ti treaca, ca nu esti genul de om care tine supararea, insa nici nu gusti astfel de glume.



Gemeni



Ai o lista intreaga cu probleme de rezolvat pe astazi, dar degeaba. Seara are loc ceva ce te obliga sa aduci modificari la program. Nu-ti fa griji, tot ce se intampla va fi in avantajul tau, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Nu stai deloc rau din punct de vedere financiar si te gandesti ca a sosit momentul sa cumperi ceva ce iti doresti de mai multa vreme. Nu lua singur decizia, consulta-te si cu partenerul de viata.



Leu



Cineva iti pune nervii la incercare zilele astea. Ti se pare ca intrece orice limita a bunului simt si rabufnesti. Nu te poti abtine sa nu-i atragi atentia. Te vei simti eliberat, dar vezi sa nu superi prea tare.



Fecioara



Daca nu esti convins ca pasul pe care vrei sa il faci este cea mai buna alegere, mai bine nu il face. Mai asteapta, poate se lamureste situatia. Nu are rost sa te expui fara sa ai motive intemeiate.



Balanta



Vrei sa faci cateva schimbari in viata ta. Pornesti de la niste haine noi, ajungi si la mobila din casa si te gandesti si sa-ti schimbi masina. Vezi cum stai cu banii.



Scorpion



Esti decis sa dovedesti de ce esti in stare, mai ales ca recent s-a discutat despre posibile disponibilizari la job. Nu reactiona la barfele colegilor, sunt rautati lansate la disperare.



Sagetator



Astazi parca nu ai chef chiar de nimic. Tragi de timp si acasa, dar si la locul de munca. Ai grija ca vei rămane in urma cu treburile daca nu accelerezi putin ritmul.



Capricorn



Esti tentat de niste investitii financiare despre care ai aflat ca ar fi foarte profitabile. Ia decizia doar dupa o analiza atenta. Poate fi riscant sa-ti pui toti banii in joc.



Varsator



O zi mai agitata. Iti tot suna telefonul, ba seful, ba prietenii ori partenerul. Nu te mira ca ramai in urma cu munca. Daca stai la povesti cu toti, nu mai ai timp de nimic. Pune-te repede pe treaba.



Pesti



Mereu ai fost o persoana generoasa si ceilalti stiu asta. Nu te mira daca unii incearca sa profite de bunatatea ta, mai ales ca nu iti merge tocmai rau din punct de vedere financiar.