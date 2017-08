Horoscop 12 august. Pur şi simplu nu mai găseşti fericirea. Dar scoţi BANI şi din piatră seacă...

Iată ce vă rezervă strele pentru ziua de sâmbătă, 12 august.

BERBEC



Sfaturile unui apropiat va vor prinde foarte bine, dar doar daca le urmati asa cum trebuie. Apreciati interesul pe care il manifesta fata de ceea ce vi se intampla si ii multumiti cu o invitatie in oras.



TAUR



Dati dovada de maturitate in aceste zile. Daca cei din jur vor sa arunce cu banii pe lucruri de care nu au cu adevarat nevoie, voi le explicati ca exagereaza si ca ar fi cazul sa se gandeasca si la facturile care trebuie sa vina.



GEMENI



Planurile facute de mai mult timp nu se mai potrivesc cu ceea ce trebuie sa faceti in aceste zile, asa ca veti fi nevoiti sa modificati totul, de la drum pana la bagaje. Ceea ce veti face acum va fi total diferit de ceea ce va asteptati sa faceti.



RAC



Profitati de timpul liber si stati mai mult in compania familiei si a prietenilor. Ar fi o idee buna sa iesiti la iarba verde pentru a va incarca bateriile. Daca aveti timp, organizati o astfel de intalnire cu toti prietenii. Va veti simti mult mai bine dupa.



LEU



Pentru nativii acestei zodii, familia este totul. Va intalniti cu cei dragi, poate organizati o mica petrecere in care sa mai povestiti si sa va simtiti bine inconjurati de oamenii pe care ii iubiti.



FECIOARA



Sunteti foarte relaxati si va bucurati de cele doua zile libere, dupa o saptamana aglomerata. Este posibil sa plecati din oras intr-un loc mult mai linistit, scrie bucurestifm.ro.



BALANTA



Ziua aceasta promite multe. Tocmai ati terminat niste proiecte si sunteti liberi precum pasarea cerului. Evadati din cotidian pentru putin timp.



SCORPION



Lasati in urma niste chestiuni care va impiedicau sa va bucurati de prezent. Puneti mare pret pe prietenie si relatia cu partenerul de viata si va incanta micile detalii care fac diferenta.



SAGETATOR



O sa urmeze o perioadă destul de solicitantă si abia weekend-ul viitor o sa apucati sa va odihniti putin. Pana atunci, va asteapta niste proiecte personale destul de importante.



CAPRICORN



Sunteti cu gandul la vacanta. Puneti la punct ultimele detalii ale plecarii voastre, astfel incat sa fiti siguri ca nimeni si nimic nu poate sa va strice cheful de distractie.



VARSATOR



Veti petrece clipe minunate alaturi de cei dragi si chiar veti planui un concediu in familie, asa cum nu ati mai avut de mult timp.



PESTI



Aveti parte de o zi deosebita. Primiti vizita unor persoane foarte dragi, care vin cu o veste impresionanta, care va face si mai fericiti. De asemenea, incepeti pregatirile pentru un eveniment cu o semnificatie aparte pentru voi.