Horoscop 11 mai 2019. Riscați un mare scandal în familie și chiar o despărțire

Horoscop 11 mai 2019. Previziuni pentru toate zodiile!

Horoscop 11 mai 2019 Berbec

Berbecii sunt liberi sa isi indeplineasca visurile de acum incolo. Aveti ocazia de a implementa anumite idei in companie, iar superiorii vostri vor aprecia enorm. De altfel, s-ar putea sa aveti mana libera si sa fiti promovati la rang de coordonatori. Nu lasati inca mandria sa va schimbe caracterul.

Horoscop 11 mai 2019 Taur

Taurii sunt nevoiti sa depuna mai mult efort la serviciu, pentrua demonstra superiorilor ca merita o marire de salariu sau un avans generos. Spre seara, puteti gasi o dorinta pentru arta si alte frumuseti. Poate iesiti la un spectacol, la opera, la teatru. Simtiti-va liberi sa faceti acest lucru.

Horoscop 11 mai 2019 Gemeni

Gemenii trec prin sentimente care maid e care in aceasta perioada. O usa se inchide, alte zeci se deschid. Schimbati jobul daca va simtiti neapreciati sau daca aveti siguranta ca nu veti mai putea avansa in plan profesional. Incercati un hobby nou, plecati in vacanta acceptati invitatia unei intalniri romantice. Fiti fara teama!

Horoscop 11 mai 2019 Rac

Racii sunt sfatuiti de astrologi sa fie chibzuiti. Nu cheltuiti toti banii pe lucruri scumpe, nefolositoare. Cereti sfatul familiei, celor apropiati in privinta unor achizitii costisitoare si puneti in balanta avantajele si dezavantajele acesteia. S-ar putea ca al final sa fiti impacati cu decizia luata, ori sa regretati amarnic.

Horoscop 11 mai 2019 Leu

Nativii din Leu vor fi, astazi, extrem de fericiti. O stare de bine va predomina pe parcursul intregii zile si veti fi chiar molipsitori. Binedispusi si cu chef de glume, veti fi de nerecunoscut pentru cei din jur care va stiau drept niste oameni seriosi, amuzanti, dar nu la modul exagerat. Profitati de aceasta zi si imprastiati fericirea peste tot in jurul vostru. Va aduce un zambet pe fata celor apropiati.

Horoscop 11 mai 2019 Fecioara

Nativii din Fecioara isi vor impune, astazi, punctul de vedere. Veti fi extrem de hotarati si determinati sa va impuneti parerea, chiar daca nici voi nu sunteti sigur de ea. Sfatul astrelor este sa fiti un pic rezervati, sa analizati in profunzime problema si sa luati decizia corecta. Nu va pripiti pentru ca riscati sa fiti vazut altfel decat sunteti in realitate. Mai mult, riscati sa deteriorati anumite relatii cu persoane care nu va vor decat binele.

Horoscop 11 mai 2019 Balanta

Balantele vor avea parte, astazi, de o surpriza uriasa din partea familiei sau a prietenilor apropiati. Veti primi un cadou neasteptat si va veti bucura de el impreuna cu cei dragi. Ar putea fi vorba despre o vacanta, o masina noua sau o excursie de numai cateva zile in aer liber. Profitati de intalnirea cu natura pentru a va incarca energiile. Urmeaza zile epuizante pentru voi.

Horoscop 11 mai 2019 Scorpion

Scorpionii sunt sfatuiti, astazi, sa renunte sa mai gandesca ca ei sunt cei mai destepti din intreaga lume. Nu va impuneti punctul de vedere prematur si nu incercati sa faceti oamenii din jurul vostru sa gandeasca la fel ca voi. In primul rand veti ramane singuri, iar in al doilea rand este clar ca nu veti reusi niciodata, oricat de mult veti incerca. Astrele va recomanda sa mai faceti, din cand in cand, cate un compromis. Nu strica niciodata sa ascultati si sfaturile altora. Incercati si voi!

Horoscop 11 mai 2019 Sagetator

Astazi, Sagetatorii sunt extrem de obositi. Cel mai probabil, mergeti la serviciu, faceti curatenie in casa sau cineva va cere ajutorul. In aceasta dupa-amiaza, incercati sa va odihniti petrecand timp cu cei mai apropiati. Vei primi o invitatie la un picnic cu prietenii. S-ar putea sa primiti avansuri de la persoane care va plac.

Horoscop 11 mai 2019 Capricorn

Planurile Capricornilor vor fi date peste cap de evenimente neprevazute. Incercati sa treceti peste tot ce se intampla fara sa va panicati. Daca ramaneti calmi, veti avea surpriza sa fiti rasplatiti cu alte evenimente care vin de niciunde si care va bucura. Cu toate acestea, in mijlocul acestui haos, nu uitati de angajamentele facute anterior sau de promisiunile facute celor dragi.

Horoscop 11 mai 2019 Varsator

Varsatorii trebuie sa incerce sa evite conflictele, mai ales ca o ruda cauta sa se certe cu dumneavoastra. Este important sa gasiti o modalitate de a va redirectiona atentia spre altceva. Concentrati-va pe planurile stabilite pentru weekend. Petreceti ceva timp cu alti membri ai familiei sau cu prietenii.

Horoscop 11 mai 2019 Pesti

Pestii sunt fara de griji, sambata. Incercati, totusi, sa va ganditi de doua ori inainte de a da iama in magazine. Fereste-te sa achizitionezi lucruri de care nu ai nevoie. Spre seara, nu uitati sa petreceti timp cu prietenii care vor sa se distreze. Puteti juca un tenis de masa, viziona filme sau sa petreceti mai mult timp in natura.

