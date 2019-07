Horoscop 11 iulie. Victorii nesperate pentru o zodie. De restul, ghinioanele se țin lanț

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 11 iulie 2019.

Berbec



Te-ai apucat de ceva nou si esti putin derutat. Nu iti dai seama inca daca e ceea ce ti-ai dorit cu adevarat si nici nu stii daca vei reusi sa faci fata cu brio.







Taur



Esti foarte solicitat profesional. Ai parte de numeroase propuneri de colaborari, insa tie nu ti se par destul de interesante.



Gemeni



Dupa-amiaza te prinde inca in actiune, dar vei avea la dispozitie toata seara sa te relaxezi dupa interminabila sedinta de dimineata, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Asta da zi agitata! Ba probleme cu vecinul, ba discutii aiurea cu sefii, ba incercand sa mai ajungi la timp la o intalnire...



Leu



Se apropie weekend-ul si nu ai reusit sa te ocupi de tot ce aveai de rezolvat pana atunci.



Fecioara



Ai de rezolvat ceva ce are legatura cu viata personala si s-ar putea sa nu ajungi la timp la munca.



Balanta



Dimineata pleci cu o lista lunga de cumparaturi, insa intervine ceva si nu mai ai timp de nimic.



Scorpion



Esti preocupat de cariera si depui eforturi mari ca sa avansezi. Ai toate sansele!



Sagetator



Problemele de acasa lasa-le acolo si incearca sa te concentrezi mai mult asupra problemelor de la birou.



Capricorn



Dimineata astepti un telefon important legat de niste bani - o finantare, un imprumut sau, poate, niste incasari pe care le astepti de ceva timp.



Varsator



Ai o zi agitata, dar in sensul bun. In sfarsit reusesti sa rezolvi problemele pe care le-ai tot amanat din lipsa de timp.



Pesti



Te simti cam obosit si ai chef sa lenevesti dupa job, insa partenerul de viata nu te lasa, vrea sa iesiti in oras cu prietenii.