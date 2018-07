Horoscop 11 iulie. Ziua regretelor. Zodia care pierde oameni dragi. Răsturnare de situaţie

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 11 iulie 2018.

Berbec



Este posibil sa petreci vacanta vietii tale. Ofertele gasite sunt exact pe gustul tau.Totusi, nu te bucura inainte sa fii sigur ca este exact asa cum ti se prezinta. Analizeaza atent pentru a nu avea parte de vreo dezamagire.



Taur



O persoana recent cunoscuta iti va deveni foarte apropiata, pe viitor. La prima impresie, nu pare a fi genul tau, insa in cateva saptamani o sa ajungeti cei mai buni prieteni, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Ai parte de o atmosfera relaxanta la locul de munca. Incepi sa vorbesti mai mult cu cei din jur si vei fi uimit de cat de bine te intelegi cu ei. Seara vei avea un drum de facut si ajungi acasa epuizat.



Rac



Partenerul iti reproseaza ca in ultima vreme ai cam neglijat treburile legate de casa si te-ai ocupat de orice altceva. Va reusi sa te faca sa regreti ca ai pus munca pe primul loc.



Leu



Ai primit suma de bani pe care o asteptai. E vorba despre o prima sau un comision pe care contai cand ti-ai facut planurile de vacanta. Acum poti sa-ti faci bagajele linistit.



Fecioara



Esti epuizat. Visezi deja la weekend. Astepti cu nerabdare zilele libere ca sa iti incarci bateriile. Daca nu ai alt program, poate planuiesti o iesire in afara orasului.



Balanta



Esti plin de romantism. Orice faci, gandul iti alearga doar la partenerul de viata. Pregatesti o surpriza care va fi primita cu multa uimire. Persoana iubita nu se astepta la asa ceva din partea ta.



Scorpion



E vara si nu ai chef de stat prin casa. Pleci dimineata si te intorci seara tarziu. Daca vrei sa eviti niste discutii neplacute in familie, incearca sa mai stai si pe acasa.



Sagetator



Urmeaza sa semnezi niste hartii oficiale, analizeaza cu atentie fiecare rand inainte de a lua o decizie care ar putea sa iti influenteze viitorul. In cazul unei achizitii, cere sfatul unei persoane cu experienta.



Capricorn



Esti foarte aglomerat. Te bagi in prea multe deodata si nu ai timp sa le rezolvi pe toate. Nu ar strica sa ceri ajutor colegilor pentru ca altfel risti sa nu iesi din birou pana dupa apus.



Varsator



Afli ceva ce te face sa stralucesti de incantare toata ziua. Daca vrei sa tii secret acel lucru, ai grija sa-ti maschezi putin fericirea la birou, altfel nu vei scapa de intrebari insistente din partea colegilor.



Pesti



Visezi cu ochii deschisi. Te vezi intins pe un sezlong pe o plaja cu palmieri, cu un cocktail rece in mana... sau pe crestele muntilor privind in departare, admirand peisajul sublime... Revino-ti, seful e prin preajma!