Horoscop 11 decembrie. Situaţia materială se schimbă RADICAL pentru o zodie

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 11 decembrie 2018.

Berbec



Nu te lasa convins de ceva ce pare usor de dus la bun sfarsit, pentru ca e posibil sa fie exact pe dos si risti sa intri intr-o incurcatura din care vei iesi cam greu.



Taur



Daca ai de plecat la drum cu masina, nu te grabi sa o faci astazi. Esti cam obosit si nu este bine sa te expui riscurilor, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Orice ai facut zilele astea, te-a epuizat si nu ai avut timp sa te odihnesti, dar pentru ca munca e munca, esti nevoit sa mergi la job! Iti vei reveni seara, cand vei avea timp sa te relaxezi.



Rac



Te gandesti din ce in ce mai serios sa faci niste schimbari in profesie, nu pentru ca nu ai fi multumit de locul in care lucrezi, ci de ceea ce faci acolo.



Leu



Se anunta o zi lejera la job. Vei avea cateva discutii mai pe seara cu o ruda te anunta ca nu mai poate veni la un eveniment pe care l-ai anuntat in urma cu cateva saptamani.



Fecioara



Ai avut parte de cateva zile superbe in mijlocul familiei si al celor mai buni prieteni. Aveai nevoie de o astfel de perioada, chiar daca pana la vacanta pe care ai planuit-o deja nu mai e mult timp.



Balanta



Esti stresat din cauza a ceva ce urmeaza sa se intample in viata ta in perioada urmatoare. Linisteste-te. Iti faci mult prea multe griji.



Scorpion



Nu mai face promisiuni fara sa fii sigur ca le poti duce la bun sfarsit. In caz contrar, ceilalti vor fi dezamagiti si iti va fi greu sa-i recastigi de partea ta.



Sagetator



Proiectul la care ai lucrat in ultima perioada e un succes. Confirmarea obtinuta in ultimele zile iti ofera incredere in propriile fortele si iti evaluezi altfel valoarea.



Capricorn



Iti pui toata energia in ceea ce se va intampla astazi si pare ca nimic altceva nu te mai intereseaza. Incearca, totusi, sa ramai conectat la ce se intampla in jur.



Varsator



Se pare ca ai tras lozul castigator pentru ca primesti o informatie ce te va ajuta sa iti imbunatatesti situatia materiala.



Pesti



Vei avea mult de munca, zilele astea, si vei fi mai mult pe drumuri, decat acasa. Totusi, nu te plangi. Te simti bine in compania oamenilor din locurile in care ajungi.