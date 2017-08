Horoscop 11 august. Nativii acestei zodii, PEDEPSIŢI în fel şi chip! Dar BANII pică din cer pentru..

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de vineri, 11 august 2017.

BERBEC



Relatia cu partenerul de viata decurge excelent. Chiar daca purtati si discutii in contradictoriu, simtiti ca lucrurile sunt ideale si nu vreti sa schimbati asta cu nimic.



TAUR



Este un moment potrivit pentru planuri de vacanta, pentru ca au aparut cateva oferte interesante. Nu stati pe ganduri si faceti rezervarile.



GEMENI



Este o zi perfecta sa va reorganizati lista cheltuielilor. Exista aspecte pe care le puteti schimba si care o sa va imbunatateasca situatia financiara.



RAC



Aveti succes pe toate planurile astazi. Aveti parte de o zi de milioane, iar partenerul de viata va pregateste o surpriza.



LEU



Va pregatiti intens pentru un moment important in cariera. Energia investita va da roade in curand.



FECIOARA



Va lasati dusi de val si sunteti un pacifist convins astazi. Nimic din ce se va intampla nu va poate strica buna dispozitie!



BALANTA



Va dozati eforturile si va faceti multe planuri de viitor. O discutie cu un prieten apropiat va ajuta sa creionati directiile pe care le veti urma, scrie bucurestifm.ro.



SCORPION



Dorinta de a duce la bun sfarsit un proiect va conduce astazi. Atentia si concentrarea sunt solicitate la maximum, dar veti face fata cu succes.



SAGETATOR



Va rezervati o zi pentru relaxare si liniste. Va faceti timp pentru familie sau pentru prieteni de la care este posibil sa primiti o veste buna.



CAPRICORN



O persoana din cercul vostru de prieteni va atrage atentia astazi mai mult decat de obicei. Descoperiti ca sunteti pe aceeasi lungime de unda.



VARSATOR



Va impuneti cu indemanare punctele de vedere in fata familiei. Printr-o atitudine convingatoare, le demonstrati ca aveti dreptate.



PESTI



Chiar daca ati avut succes in plan profesional, totusi simtiti ca nu ati atins inca punctul maxim. Invatati sa va bucurati de micile victorii.