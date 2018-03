Horoscop 10 martie. O zodie atrage NUMAI RELE! Pare blestemată! Şi greul abia acum începe...

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 10 martie 2018.

BERBEC



Sunteti pusi pe schimbari si este posibil sa achizitionati cateva piese de mobilier pentru a va satisface nevoia de nou. Nu va apucati de schimbari inainte de a va consulta si cu cei din casa.



TAUR



Nu ati tinut cont de parerea nimanui si ati facut doar ce ati vrut. Problema este ca acum incepeti sa regretati ceea ce s-a intamplat si va dati peste cap ca sa gasiti solutia salvatoare.



GEMENI



O sa va intalniti cu foarte multi oameni dragi, fie rude, fie prieteni. Va incarcati bateriile pentru perioada urmatoare.



RAC



Proiectele de viitor nu sunt incantatoare, iar in aceste zile va ganditi serios sa o luati pe alt drum. Este o schimbare importanta si trebuie cantarita foarte bine, scrie bucurestifm.ro.



LEU



Profitati la maximum de aceasta zi libera si faceti tot ceea ce va trece prin cap, chiar daca cei din jur va spun ca aveti tendinta de a exagera.



FECIOARA



Va asteapta cateva zile de munca. Veti trece insa cu bine peste tot si va vor ramane cateva ore libere pentru viata personala.



BALANTA



Planuiti de pe acum o mica vacanta ce urmeaza sa fie in cateva saptamani. Dati o multime de telefoane, iar relatia de cuplu se va imbunatati.



SCORPION



O noua iubire va va tine ocupat mult timp de acum inainte si banii vor veni parca mai multi decat de obicei. Nu neglijati obligatiile de la serviciu pentru ca se vor aduna si nu le veti mai putea face fata.



SAGETATOR



Stati mai mult timp cu partenerul de viata si o sa petreceti momente deosebite impreuna. Va lipsea linistea pe care va face sa o simti.



CAPRICORN



Vi se indeplineste o dorinta mai veche, pentru care ati muncit mult in ultima perioada. Este posibil sa faceti o noua victima in plan sentimental. Urmeaza o perioada interesanta din acest punct de vedere.



VARSATOR



Este un moment prielnic schimbarilor. Aveti incredere in propria persoana, indrazniti sa visati pentru ca va pregatiti de o perioada extrem de interesanta in care orice este posibil pentru voi.



PESTI



Zilele acestea veti avea parte de cateva momente incantatoare. O sa fiti extrem de agitati, dar tot efortul va merita pentru ca vor fi cateva surprize demne de povestit mai tarziu.