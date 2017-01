Horoscop 10 ianuarie. Iei cea mai GREA decizie din viaţa ta. O zodie primeşte veşti CUMPLITE

Berbec

Nu ajunge doar sa visezi la lucruri minunate, la planuri extraordinare, ci uneori e bine sa te asezi la masa de scris si sa le transpui in cuvinte. Un plan de bataie vine stabilit, cu prioritati, directii, resurse, cu ce ti-ar trebui de la start pana la finish, ar face putina lumina printre dorinte si ti-ai da seama ca unele sunt mai usor de materializat decat ai crede.

Taur

Intri intr-un mediu in care nu te simti in largul tau. Te cuprinde un fel de frica, de timiditate, de nesiguranta, si privesti la cei din jur ca si cum ar avea ceva cu tine. Nu exagera: nimeni nu are nimic impotriva ta, ci tu trebuie sa faci un efort de a te integra pe de-a-ntregul. Esti ocrotit si in deplina siguranta aici, dar trebuie sa astepti cateva ore sau poate cateva zile ca sa-i cunosti pe cei care te inconjoara.

Gemeni

Nu tine in tine ceea ce te doare, pentru ca transformi o suparare intr-o frustrare, care, la un moment dat, tot va rabufni. Cauta o cale sa vorbesti cu cerul despre problemele tale, pentru ca primul pas e sa le eliberezi, sa nu le tot reprimi.

Rac

Ai luat candva niste masuri destul de drastice privind sanatatea ta, stilul de viata, alimentatia, medicatia, iar acum observi efectele benefice ale fostei tale decizii. Totul pare sa se fi imbunatatit ca prin farmec, si te simti mult mai bine in pielea ta.

Leu

Fii linistit, esti in deplina siguranta, si simti aceasta stare de bine mai ales cand esti in casa ta. Acolo e cel mai bine, cel mai sigur spatiu in care nimic nu te sperie, ca atare, ideal ar fi sa petreci azi cat mai mult timp in spatiul pe care tu il numesti acasa, cu cei dragi alaturi, cu copiii in preajma, la un film, la un pahar de vin, facand ceea ce iti inspira armonie deplina.

Fecioara

Ai senzatia ca nu-ti gasesti locul printre oameni, ca esti dat la o parte, neglijat, marginalizat, dar e doar o senzatie eronata. Nimeni nu te alunga, ci, daca ai cumva acest sentiment, e pentru ca tu respingi compania anumitor persoane, tu spui nu la unele propuneri sau invitatii, scrie teotrandafir.com.

Balanta

Priveste un pic inapoi, la etapele parcurse pana acum, la cel care ai fost candva sau la ce ai facut inainte, pentru ca raspunsul la provocarea cu care te confrunti acum se afla undeva in trecut. Ai mai trecut candva prin ceva similar si ai stiut sa gestionezi situatia, deci adu-ti aminte acele informatii care ti-ar putea fi acum de folos.

Scorpion

Te plangi ca cineva din preajma ta nu-ti da ascultare, face totul doar dupa cum il taie capul. Poate ai un copil neascultator, rebel, care iti manifesta personalitatea. Poate ai un angajat care nu te trateaza respectuos.

Sagetator

Nu te mai simti vinovat pentru orice nimic! Nu ai fost doar tu implicat intr-o actiune, ci au mai participat si altii, ca atare e bine ca fiecare sa-si asume propriul rol, indiferent ca a fost unul bun sau nu. A lua pe umerii tai toate problemele unui intreg grup, nu foloseste nimanui.

Capricorn

Nu renunta la un mare scop de-al tau, chiar daca pare inca foarte indepartat. Priveste spre viitor ca la un ecran pe care ruleaza deja filmul acelui vis implinit, pentru ca primul pas spre implinirea dorintei e sa o vizualizezi tu deja cu ochii mintii si ai fanteziei si apoi sa crezi cu tarie ca va deveni fapt foarte curand.

Varsator

Iti vine o idee ca o strafulgerare de geniu si merita sa o pui in aplicare imediat, pentru ca va avea efecte dintre cele mai bune. De fapt, succesul, bucuria, fericirea stau acum in mainile tale, pentru ca ai la dispozitie aceasta arma secreta pe care merita sa o valorifici, atata doar ca e o ocazie neasteptata, picata ca din senin, ca o surpriza, si nu ai timp suficient nici de analiza, nici de decizie.

Pesti

Esti in fata unei provocari peste care nu poti trece nici cu duhul blandetii, nici cu pasivitate, ci doar cu o reactie prompta si un pic mai agresiva. Ia taurul de coarne, pune mana pe armele pe care le ai la dispozitie si intra in lupta.