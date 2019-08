Horoscop 10 august. Zodia care este părăsită de toți. Se alege praful de viitorul ei!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sambata, 10 august 2019.

Berbec



Te implici in activitati care te vor amuza foarte mult.







Taur



Nu-ti convine faptul ca ai fost rugat sa finalizezi ceva pentru job, mai ales daca esti pe punctul de a pleca in vacanta.



Gemeni



Cativa amici si-au anuntat vizita si te pregatesti sa-i primesti.



Rac



Te-ai pregatit inca de aseara sa pleci la drum catre o destinatie la care visezi de ceva vreme.



Leu



Astepti niste rude care trec prin oras si vor sa le fii ghid.



Fecioara



Sambata dimineata te ocupi de ceva treburi ce tin de casa, iar apoi te relaxezi.



Balanta



Te simti eliberat dupa proiectul tocmai finalizat. Nu mai vrei sa auzi de munca o vreme.



Scorpion



O zi speciala din toate punctele de vedere pentru tine: urmeaza sa petreci ziua intr-un loc special, alaturi de cineva special.



Sagetator



Iti dedici ziua relaxarii, la un gratar cu prietenii. O sa va distrati de minune.



Capricorn



Esti ocupat cu rezolvarea unei probleme mai vechi si asta te tine inchis in birou.



Varsator



Vei trai niste momente cu adevarat speciale, in familie, scrie Ziua de Cluj.



Pesti



Vrei ceva actiune, vrei ceva nou. Inseamna ca trebuie sa faci o schimbare!