Horoscop 1 noiembrie. Destinul acestor două zodii pare scris cu AUR. Lacrimi şi necazuri pentru...

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de miercuri, 1 noiembrie 2017.

BERBEC



Mai aveti putin timp de gandire pana cand trebuie sa oferiti un raspuns partenerului de viata. In functie de acesta, va puteti face planurile pentru sfarsitul anului.



TAUR



Treceti printr-o schimbare importanta si v-a revenit cheful de viata. Este un moment bun sa va imbunatatiti relatia cu partenerul de viata si sa luati cateva hotarari importante pentru voi.



GEMENI



Comunicarea decurge excelent astazi. O iesire in oras cu o persoana draga pe care nu ati mai vazut-o de ceva timp poate fi exact relaxarea de care aveti nevoie, srie bucurestifm.ro.



RAC



Va ocupati de viata sociala. Evenimentele recente v-au aratat cine va sunt prietenii adevarati, iar acum este momentul sa dati cartile pe fata.



LEU



Entuziasmul este cuvantul de ordine astazi. O iesire cu prietenii insotita de un castig financiar vor face ca ziua sa fie una memorabilia.



FECIOARA



Sunteti dornici sa invatati lucruri noi si faceti fata cu brio unor discutii pe care le-ati cam evitat in ultima vreme. Reusiti sa lasati o impresie buna.



BALANTA



Detineti cheia a ceva ce va poate face sa fiti considerati lideri. Nu va doriti sa profitati de acest lucru, dar, daca veti fi constransi de imprejurari, nu ezitati.



SCORPION



O zi cum nu ati mai avut de mult. Va asteapta o mare surpriza in plan profesional si este exact imboldul de caree aveati nevoie sa stiti ca sunteti pe drumul cel bun.



SAGETATOR



Sunteti plini de energie si emanati numai stare de bine, iar de aceea este imposibil ca cineva sa nu va placa sau sa nu-i intrati in gratii.



CAPRICORN



Energia de care dati dovada astazi va va ajuta sa duceti la bun sfarsit cateva sarcini mai vechi pe care le-ati tot amanat din cauza unor probleme personale.



VARSATOR



Depasiti-va limitele. Nu faceti doar ceea ce stiti. Nu va temeti de nou, pentru ca ceea ce o sa descoperiti ar putea sa va uimeasca.



PESTI



Faceti parte dintr-o echipa si trebuie sa va comportati ca atare. Impartasiti cu ceilalti ideile si comunicati pentru ca proiectul vostru sa aiba numai de castigat.